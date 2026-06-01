Експерт порахував, скільки українці витрачають на ШІ

Український ринок платних сервісів штучного інтелекту може вже сягати близько $350 млн на рік, а за перші чотири місяці 2026 року витрати могли становити орієнтовно $130 млн. Йдеться про первинні розрахунки, які поєднують дані соціологічного дослідження Gradus Research та оновлену статистику платіжного балансу Нацбанку, пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Скільки українців використовує інструментами ШІ

За даними Gradus Research за березень 2026 року, 85% українців уже користуються інструментами ШІ, однак лише 6% оплачують доступ до таких сервісів. Опитування проводилося на вибірці 1000 респондентів.

Цю цифру активно цитували в українському інформаційному просторі, однак її майже не перераховували у потенційний обсяг витрат користувачів. Якщо виходити з частки платних користувачів та середньої вартості підписок на популярні ШІ-сервіси, фізичні особи в Україні можуть витрачати на такі інструменти близько $210 млн на рік.

Водночас ця оцінка не охоплює повністю корпоративний сегмент — API, B2B-підписки, командні акаунти та інтеграції ШІ-рішень у бізнес-процеси. Ширшу картину частково дозволяють побачити дані Нацбанку.

НБУ вперше включив електронні послуги нерезидентів до статистики платіжного балансу

У березні 2026 року НБУ вперше включив електронні послуги нерезидентів до статистики платіжного балансу. Це стало можливим завдяки новим даним ДПС щодо так званого «податку на Google». Унаслідок уточнення дефіцит поточного рахунку було переглянуто на $1,7 млрд за 2024 рік та на $2,2 млрд за 2025 рік.

Ці суми охоплюють не лише ШІ-сервіси, а й ширший спектр цифрових послуг нерезидентів — підписки, хмарні сервіси, софт, стримінги та інші електронні продукти. Однак частка ШІ у цьому сегменті стрімко зростає.

З урахуванням корпоративних API, B2B-підписок та бізнес-використання ШІ, витрати України на такі сервіси можуть перевищувати $300 млн на рік. Якщо додати платежі, які можуть проходити поза класичною банківською статистикою, зокрема через криптовалюти, фінальна оцінка може сягати близько $350 млн на рік.

Окремо варто враховувати, що частина оплат ШІ-сервісів може здійснюватися криптовалютою. Якщо припустити, що таких платежів 10−20%, це додатково збільшує реальний обсяг витрат.

Таким чином, український ринок платного використання штучного інтелекту вже може вимірюватися сотнями мільйонів доларів на рік. За попередніми оцінками, лише за січень-квітень 2026 року витрати на ШІ могли становити близько $130 млн.

Експерт зазначає, що цей показник, найімовірніше, активно зростатиме — як через збільшення кількості платних користувачів серед фізичних осіб, так і через швидке впровадження ШІ у бізнесі.