Експерт порахував, скільки українці витрачають на ШІ

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 червня 2026, 8:54

Експерт порахував, скільки українці витрачають на ШІ

Український ринок платних сервісів штучного інтелекту може вже сягати близько $350 млн на рік, а за перші чотири місяці 2026 року витрати могли становити орієнтовно $130 млн. Йдеться про первинні розрахунки, які поєднують дані соціологічного дослідження Gradus Research та оновлену статистику платіжного балансу Нацбанку, пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Український ринок платних сервісів штучного інтелекту може вже сягати близько $350 млн на рік, а за перші чотири місяці 2026 року витрати могли становити орієнтовно $130 млн.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Скільки українців використовує інструментами ШІ

За даними Gradus Research за березень 2026 року, 85% українців уже користуються інструментами ШІ, однак лише 6% оплачують доступ до таких сервісів. Опитування проводилося на вибірці 1000 респондентів.

Цю цифру активно цитували в українському інформаційному просторі, однак її майже не перераховували у потенційний обсяг витрат користувачів. Якщо виходити з частки платних користувачів та середньої вартості підписок на популярні ШІ-сервіси, фізичні особи в Україні можуть витрачати на такі інструменти близько $210 млн на рік.

Водночас ця оцінка не охоплює повністю корпоративний сегмент — API, B2B-підписки, командні акаунти та інтеграції ШІ-рішень у бізнес-процеси. Ширшу картину частково дозволяють побачити дані Нацбанку.

НБУ вперше включив електронні послуги нерезидентів до статистики платіжного балансу

У березні 2026 року НБУ вперше включив електронні послуги нерезидентів до статистики платіжного балансу. Це стало можливим завдяки новим даним ДПС щодо так званого «податку на Google». Унаслідок уточнення дефіцит поточного рахунку було переглянуто на $1,7 млрд за 2024 рік та на $2,2 млрд за 2025 рік.

Ці суми охоплюють не лише ШІ-сервіси, а й ширший спектр цифрових послуг нерезидентів — підписки, хмарні сервіси, софт, стримінги та інші електронні продукти. Однак частка ШІ у цьому сегменті стрімко зростає.

З урахуванням корпоративних API, B2B-підписок та бізнес-використання ШІ, витрати України на такі сервіси можуть перевищувати $300 млн на рік. Якщо додати платежі, які можуть проходити поза класичною банківською статистикою, зокрема через криптовалюти, фінальна оцінка може сягати близько $350 млн на рік.

Окремо варто враховувати, що частина оплат ШІ-сервісів може здійснюватися криптовалютою. Якщо припустити, що таких платежів 10−20%, це додатково збільшує реальний обсяг витрат.

Таким чином, український ринок платного використання штучного інтелекту вже може вимірюватися сотнями мільйонів доларів на рік. За попередніми оцінками, лише за січень-квітень 2026 року витрати на ШІ могли становити близько $130 млн.

Експерт зазначає, що цей показник, найімовірніше, активно зростатиме — як через збільшення кількості платних користувачів серед фізичних осіб, так і через швидке впровадження ШІ у бізнесі.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
1 червня 2026, 9:05
#
Бум И И реален и с недавним появлением наших национальных LLM мы сможем захватить львиную долю внутреннего рынка и привлечь зарубежных инвесторов. Самое время Верховной Раде взяться за голову и создать Министерство И И, возможно даже госкомпанию УкрИИ для регуляции и создания большего количества моделей под эгидой государства. Сейчас довольно легко взять Qwen/Kimi/DeepSeek как архитектуру и натренировать ее для кодинга, бухгалтерских услуг, сделать обязательным к использованию для Дия.Сити. За этим будущее.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами