Замість звичайного чату — «суперзастосунок»: OpenAI готує наймасштабніше оновлення ChatGPT

Компанія OpenAI розробляє кардинальне оновлення ChatGPT — наймасштабніше з тих пір, як запуск цього чат-бота дав старт глобальному ШІ-буму. Наразі технологічний гігант, чия вартість оцінюється у $850 млрд, активно шукає нові драйвери зростання напередодні запланованого на цей рік виходу на біржу (IPO). Про це повідомляє Financial Times.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Керівництво компанії має намір перетворити звичайний чат-бот на так званий «суперзастосунок». Він об'єднає в собі інструменти для програмування та автономних ШІ-агентів. Розробники роблять ставку на продукти, які, на думку топменеджменту, приноситимуть значно більше прибутку.

Як зазначають понад десяток чинних та колишніх співробітників OpenAI, ці нововведення є частиною глобальної реорганізації компанії з Сан-Франциско. Зараз вона перенаправляє ресурси на завоювання високоприбуткового корпоративного сегмента та ведення жорсткішої боротьби зі своїм головним конкурентом — стартапом Anthropic.

Напередодні первинного публічного розміщення акцій (IPO) OpenAI відчуває дедалі сильніший тиск з боку інвесторів, які вимагають нарощування доходів та виходу на реальну прибутковість.

Така стратегія є серйозним поворотом для компанії під керівництвом Сема Альтмана. Нагадаємо, саме OpenAI стала обличчям ШІ-революції та вивела технологію в маси, презентувавши ChatGPT у 2022 році.

«Чат помер»: майбутнє за ШІ-агентами

Оновлення надасть значно більше ресурсів та вагомості продукту Codex (ШІ-інструменту OpenAI для написання коду). Це відображає зростаючу впевненість усередині компанії в тому, що майбутнє штучного інтелекту полягає не в чат-ботах, які просто відповідають на запитання, а в агентах, здатних самостійно виконувати завдання для користувача.

«Чат помер», — безапеляційно заявив один із високопоставлених співробітників OpenAI.

Керівництво компанії все частіше розглядає ChatGPT, який з моменту запуску залучив майже 1 мільярд користувачів, лише як «вхідні ворота» для ознайомлення людей із дорожчими та складнішими продуктами. Адже наразі більшість споживачів користуються чат-ботом абсолютно безкоштовно.

В OpenAI впевнені, що поява ШІ-агентів, які зможуть виконувати комплекси завдань — від бронювання подорожей до планування календаря, — стане набагато ціннішим і прибутковішим комерційним продуктом. Паралельно з цим інструменти на кшталт Codex уже здатні писати код і створювати повноцінне програмне забезпечення за простими текстовими інструкціями користувача.

Як зміниться інтерфейс і коли чекати оновлень?

Масштабна реорганізація почне впроваджуватися вже найближчими тижнями. Спочатку зміни з'являться на вебсайті та в мобільному застосунку ChatGPT: інтерфейс підштовхуватиме користувачів до інструментів кодингу, генерації зображень та застосунків від зовнішніх партнерів (наприклад, Canva та Booking.com).

Згодом в OpenAI планують взагалі відмовитися від нав'язливих підказок та кнопок. Компанія розраховує, що її майбутні моделі зможуть автоматично розпізнавати наміри користувача, щойно він відкриє застосунок чи сайт.

Ці кроки наочно демонструють, як стратегія OpenAI зближується зі стратегією Anthropic, чий фокус на бізнес-клієнтах забезпечив компанії стрімке зростання. Саме фінансові показники, а не технологічні обіцянки, стануть основою презентації для інвесторів під час майбутнього IPO.

Тібо Соттьо, який раніше керував Codex, а тепер очолює весь напрям основних продуктів і платформ OpenAI, так прокоментував ці зміни для Financial Times:

«Це вийде за межі нинішнього інтерфейсу… Ми будуємо систему, де у вас буде свій особистий ШІ-агент, здатний допомагати вам абсолютно в усьому — як у особистому житті, так і на роботі. Ви зможете взаємодіяти з ним через мобільний телефон, комп'ютер чи вебверсію. Навіть коли ви перебуваєте в машині, ви зможете просто з ним розмовляти».

Читайте також: OpenAI розробляє власний смартфон на базі ШІ, щоб конкурувати з Apple

Монетизація та фокус на бізнес: Sora під ніж, чат — на задній план

На відміну від безкоштовного ChatGPT, більшість користувачів Codex платять за сервіс. Крім того, близько 2 мільйонів компаній, які використовують продукти OpenAI, сьогодні забезпечують приблизно 40% загального доходу стартапу. В OpenAI очікують, що до кінця року ця цифра зросте до 50%.

З моменту запуску десктопного застосунку Codex у лютому його аудиторія зросла вшестеро — до понад 5 мільйонів активних користувачів щотижня. Це загострило конкуренцію з Anthropic, чий інструмент Claude Code став одним із найшвидше зростаючих напрямів бізнесу.

«Приблизно рік тому стратегія OpenAI полягала в тому, щоб грати по-крупному і дивувати весь світ, тоді як стратегія Anthropic зводилася до правила „спочатку зароби гроші“. Тепер їхні курси сходяться. Обидві компанії прагнуть вийти на IPO, а інвесторів сьогодні більше цікавлять гроші, ніж мрії», — зазначила Дженні Сяо, партнерка Leonis Capital та колишня дослідниця в OpenAI.

Заради фокуса на корпоративних клієнтах OpenAI навіть пожертвувала деякими споживчими проєктами. Зокрема, було відкладено функцію прямих покупок усередині ChatGPT. Крім того, компанія закрила Sora — свій амбітний продукт для генерації відео — менш ніж через рік після його гучного анонсу.

Керівництво OpenAI переконане, що в майбутньому користувачі взаємодіятимуть з одним єдиним ШІ-помічником, а не з десятками окремих додатків. У міру розвитку ШІ-агентів межа між чат-ботами, інструментами кодингу, пошуковиками та іншим софтом просто розмиється.

«Коли ми створимо загальний штучний інтелект (AGI), я не думаю, що на ринку існуватиме велика кількість окремих брендів. Швидше за все, це буде єдина система, з якою ви зможете поговорити і яка виконає все, що вам потрібно», — підсумував керівник напряму корпоративних продуктів OpenAI Алекс Ембірікос.

Читайте також: Глава OpenAI засумнівався, що ШІ призведе до «апокаліпсису на ринку праці»

Загальний штучний інтелект

Загальний штучний інтелект (AGI, Artificial General Intelligence) — це гіпотетична форма штучного інтелекту, яка за своїми когнітивними здібностями зрівняється з людським розумом або навіть перевершить його.

На відміну від сучасного «вузького» ШІ, який здатний виконувати лише конкретні завдання (наприклад, окремо генерувати текст, писати код чи розпізнавати обличчя), AGI володітиме самосвідомістю та універсальністю.

Це означає, що одна єдина система зможе автономно навчатися, абстрактно мислити, адаптуватися до абсолютно нових умов і вирішувати будь-які інтелектуальні завдання в різних сферах життєдіяльності на рівні з людиною.