OpenAI запустила перекладач на базі штучного інтелекту ChatGPT

OpenAI запустила ChatGPT Translate, бета-версія якого працює безкоштовно на базі ШІ моделей, пише видання Android Authority, яке звернуло увагу на запуск нового сервісу. Офіційного анонсу від OpenAI поки не було, але ChatGPT Translate вже доступний користувачам на окремому сайті .

Як працює сервіс

Сервіс підтримує понад 50 мов, у тому числі російську. Компанія планує додати переклад зображень. Голосове введення доступне поки тільки через мікрофон у мобільній версії сайту. Також немає можливості завантажувати документи, відсутня функція рукописного введення та розмов у реальному часі, які є у Google Translate, пише Android Authority.

Чим відрізняється від Google-перекладача

Основною відмінністю ChatGPT Translate від Google-перекладача є наявність опцій зміни стилю перекладу. У ChatGPT Translate можна запросити переклад у діловому стилі, адаптувати для академічної аудиторії або спростити для дитини, пише Android Authority.

Нагадаємо

В кінці 2025 OpenAI представила нову модель штучного інтелекту GPT-5.2. У компанії пояснили, що вона краще справляється зі створенням електронних таблиць та презентацій, а також обробкою зображень та написанням коду.