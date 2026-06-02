Twitch запускає вертикальні стріми, як у TikTok

На фестивалі TwitchCon Rotterdam 2026 компанія анонсувала низку оновлень, які незабаром з'являться на платформі. Серед них — функція Dual Format (Подвійний формат), яка дозволить авторам вести трансляцію одночасно і горизонтально, і вертикально. Про це повідомляється у блозі Twitch.

Зазначається, що нововведення зробить перегляд однаково зручним як для користувачів комп'ютерів, так і для власників смартфонів. Представники Twitch заявили, що функція стане доступною вже наступного місяця, разом із запуском стримінгу в якості 2K для всіх партнерів та компаньйонів (Affiliates).

«Завдяки „Подвійному формату“ мобільні користувачі бачитимуть повноекранну вертикальну картинку, оптимізовану під їхні ґаджети, тоді як глядачі на ПК отримають класичний горизонтальний варіант», — пояснили в комрпаніх.

Крім того, у вертикальному режимі на смартфонах можна буде перемкнутися на класичний розділений екран. А якщо просто повернути телефон боком — трансляція миттєво повернеться у звичний горизонтальний повноекранний режим.

Щоб зменшити навантаження на залізо стримерів, Twitch пообіцяв додати підтримку транскодування на стороні сервера для партнерів та більшості компаньйонів.

Разом із запуском роздільної здатності 2K (1440p) платформа збільшить і максимальний бітрейт: до 9 Мбіт/с для 1440p та до 7,5 Мбіт/с для 1080p.

Серед інших нововведень:

Короткі підсумки стриму: глядачі, які запізнилися на ефір, зможуть швидко дізнатися, що вони пропустили.

GIF-анімації в чаті: опція стане доступною для підписників 2-го та 3-го рівнів (Tier 2 / Tier 3).

Автоматичні кліпи: ШІ автоматично вирізатиме ключові моменти трансляції для подальшої публікації.

Автосубтитри для кліпів спільноти.

Стрічка найкращих моментів у підсумках ефіру, що спростить їхнє поширення в історії Twitch.

