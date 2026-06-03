У «Дії» оновили послугу подання заяв до Реєстру збитків

Цифрова платформа «Дія» оптимізувала процес подання заяв до Реєстру збитків для України в категорії А1.2 «Вимушене переміщення за межі України». Відтепер під час заповнення форми дані про перетин державного кордону підтягуються автоматично та коректно. Про це повідомляє пресслужба «Дії».

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Розробники радять громадянам, які раніше зіткнулися з помилками чи не змогли завершити реєстрацію, спробувати подати заяву повторно.

Хто може скористатися послугою

Подати заяву можуть українці, які після 24 лютого 2022 року були змушені залишити своє місце проживання через повномасштабне вторгнення росії та виїхали за кордон.

Також категорія стосується тих, хто перебував за межами України й не може повернутися додому через війну.

Як подати заяву

Авторизуйтеся на порталі «Дія»

Оберіть послугу подання заяв до Реєстру збитків для України

Перейдіть до категорії A1.2 «Вимушене переміщення за межі України»

Перевірте дані, які підтягнуться до заяви

Заповніть необхідну інформацію

Надішліть заяву до Реєстру

«Кожна подана заява допомагає зафіксувати наслідки російської агресії та зберегти право на майбутнє відшкодування», — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у застосунку «Дія» запустили Дія.АІ — інтелектуального помічника, який змінює спосіб взаємодії громадян із державними сервісами. Тепер замість самостійного пошуку потрібного сервісу, користувачі можуть просто описати свою проблему в чаті, а ШІ-агент зробить усе інше.