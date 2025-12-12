Multi від Мінфін
12 грудня 2025, 8:01

Disney інвестує $1 мільярд в OpenAI: Культові персонажі з’являться у ШІ-відео

Компанія Walt Disney уклала угоду про інвестування $1 мільярда в OpenAI, а також надала стартапу ліцензію на використання своїх культових персонажів, таких як Міккі Маус та Попелюшка, на платформі для генерації коротких відео за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє Bloomberg.

Disney інвестує $1 мільярд в OpenAI: Культові персонажі з’являться у ШІ-відео
Фото: AI

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

У рамках нової трирічної угоди, відеогенератор OpenAI Sora зможе використовувати бібліотеку з понад 200 анімованих персонажів — від Ліло та Стіча до Аріель та Сімби — при створенні ШІ-відео у відповідь на запити користувачів.

Угода не включає, однак, використання образів або голосів акторів. Наприклад, відео може містити Вуді з «Історії іграшок», але без голосу Тома Генкса.

Найбільша інвестиція Голлівуду

Ця угода є найбільшою на сьогодні інвестицією у капітал розробника моделі ШІ, здійсненою великою голлівудською студією.

Генеральний директор Disney Боб Айгер підкреслив, що партнерство спрямоване на відповідальне та продумане використання технологій.

«Швидкий прогрес штучного інтелекту знаменує важливий момент для нашої галузі, і завдяки цій співпраці з OpenAI ми продумано та відповідально розширимо охоплення нашого сторітелінгу через генеративний ШІ, поважаючи та захищаючи творців та їхні роботи», — заявив Айгер.

Читайте також: «Зоотрополіс 2» йде на рекорд у $525 млн: Disney пробиває китайський ринок і обганяє «Месників»

Здолання опору Голлівуду

Укладання угоди відбулося на тлі тривалих переговорів між OpenAI та найбільшими студіями Голлівуду (включно з Universal Pictures та Warner Bros. Discovery), які раніше скептично ставилися до ШІ-компаній. Студії побоювалися, як будуть використовуватися їхні дані, а також хвилювалися через можливе невдоволення профспілок.

Нагадаємо, що раніше цього року Disney та Comcast навіть подали до суду на іншу ШІ-компанію, Midjourney, за порушення авторських прав.

Плани використання

Окрім ліцензування контенту, Disney стане великим клієнтом OpenAI, використовуючи його інструменти для створення нових продуктів і досвіду, а також впроваджуючи використання ChatGPT серед своїх співробітників.

Очікується, що Sora та ChatGPT Images почнуть генерувати відео з персонажами Disney на початку 2026 року.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що нещодавно OpenAI запустила масштабне оновлення своєї флагманської платформи ChatGPT, представивши GPT-5.1, удосконалену версію серії GPT-5, яка обіцяє гостріше мислення, покращене виконання інструкцій та природніший розмовний тон.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
12 грудня 2025, 8:09
#
Сатан*сти підтримують друг дружку.
Новини по темі
