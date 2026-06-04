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4 червня 2026, 16:47

Європарламент перейде з Google на французьку пошукову систему

Європейський парламент перейде з Google на французьку пошукову систему Qwant. Таким чином Європа прагне зменшити свою залежність від американських технологій на користь місцевих альтернатив, повідомляє Reuters.

Європарламент перейде з Google на французьку пошукову систему
Фото: Qwant

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«З 4 червня 2026 року Qwant стане пошуковою системою за замовчуванням у браузерах Microsoft Edge та Mozilla Firefox Європейського парламенту», — повідомив речник Європарламенту в електронному листі.

Зміна буде застосована автоматично, хоча користувачі все ще зможуть сами вибирати пошукову систему.

«Це рішення є частиною ширшого комплексу заходів, спрямованих на зниження залежності Європарламенту від цифрових інструментів з-за меж ЄС, а також на просування європейських сервісів, орієнтованих на захист конфіденційності», — сказав речник.

У Європарламенті 720 законодавців, а також тисячі помічників та адміністративного персоналу.

Зазначається, що пізніше Європейська комісія також оголосить про нові заходи у сфері виробництва чіпів, використання послуг хмарних обчислень та штучного інтелекту в рамках своєї кампанії «Купуй та використовуй європейське».

Що відомо про Qwant

Qwant — це французька пошукова система, створена у 2011 році як конфіденційна альтернатива Google. Головна особливість сервісу — повна відмова від відстеження користувачів, збору їхніх персональних даних та збереження історії пошукових запитів.

Уся серверна інфраструктура Qwant розміщена виключно в межах Євросоюзу, а сам проєкт має активну фінансову та політичну підтримку з боку уряду Франції та Європейського інвестиційного банку в межах програми із захисту цифрового суверенітету ЄС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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