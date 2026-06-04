Шахраї розсилають фейкові штрафи за порушення ПДР

В Україні зафіксовано нову схему кібершахрайства. Зловмисники масово розсилають громадянам фейкові повідомлення про необхідність сплатити штрафи за порушення правил дорожнього руху (ПДР). Про це попереджають Кіберполіція та Департамент патрульної поліції.

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Правоохоронці наголошують, що Департамент патрульної поліції ніколи не надсилає повідомлень про штрафи на мобільні телефони громадян. Якщо порушення було зафіксовано в автоматичному режимі, а штраф не оплатили протягом 10 діб, власнику авто надходить офіційний паперовий лист поштою.

Щоб не стати жертвою аферистів, водіям рекомендують дотримуватися таких правил безпеки:

не переходити за жодними підозрілими посиланнями у повідомленнях;

вводити персональні та банківські дані лише на перевірених державних сервісах (головна ознака офіційного вебресурсу — наявність домену gov.ua).

Де можна перевірити штрафи

Самостійно перевірити наявність справжніх штрафів можна через офіційні державні платформи:

вебпортал МВС,

Електронний кабінет водія,

мобільний застосунок «Дія»,

мобільний застосунок «Штрафи ПДР»,

вебпортал «Дія».

У разі виникнення сумнівів водії можуть звернутися до підрозділу адміністративної практики управління патрульної поліції у своєму місті.

У разі, якщо ви стали жертвою шахраїв або підозрюєте шахрайські дії, негайно звертайтеся до Кіберполіції.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Національний банк України зафіксував масштабну шахрайську кампанію, спрямовану на українських користувачів та бізнес. Зловмисники організували масове розсилання фішингових електронних листів зі шкідливими вкладеннями, які маскуються під офіційну кореспонденцію центрального банку.