1 червня 2026, 8:26

Єврокомісія оштрафувала Temu на 200 млн євро: що порушила компанія

Європейська Комісія оштрафувала китайський маркетплейс Temu на 200 млн євро відповідно до закону про цифрові послуги (DSA). Як повідомили в Єврокомісії, компанія не змогла виявити, проаналізувати та оцінити системні ризики, пов'язані з нелегальними товарами, що продаються на платформі.

Що порушила компанія

«Докази, які є в розпорядженні Єврокомісії, свідчать про те, що споживачі в ЄС, ймовірно, зіткнуться з незаконними товарами на Temu», — зазначили в Єврокомісії.

Рішення про невідповідність закону ґрунтується, серед іншого, на звітах про оцінку ризиків Temu за 2024 рік та проміжний 2025 рік, відповідях на офіційні запити ЄК про надання інформації від 28 червня 2024 року та 11 жовтня 2024 року, інформації, наданій третіми сторонами, та таємному покупцеві від імені Єврокомісії.

Розслідування також спиралося на дані митних органів та органів ринкового нагляду ЄС, які виявили високі показники невідповідності серед продуктів, що продаються на Temu, у протестованих категоріях.

У яких товарах найбільші ризики

Зокрема, дуже високий відсоток відібраних зарядних пристроїв не пройшов базові випробування на безпеку, тоді як високий відсоток перевірених дитячих іграшок становив ризики середнього та високого ступеня тяжкості, оскільки вони містять хімічні речовини, що перевищують встановлені законом, або створюють небезпеку задухи через знімні частини.

Окрім того, Temu неналежним чином оцінила, як дизайн її сервісу, включно з системами рекомендацій та програмами просування продуктів від афілійованих лідерів думок, може посилити ризики поширення незаконної продукції.

Temu має час до 28 серпня 2026 року, щоб надати Єврокомсії план дій, який має передбачати заходи щодо усунення порушення зобов'язань щодо оцінки ризиків.

Зі свого боку Європейська рада з цифрових послуг матиме один місяць із моменту отримання плану, щоб винести свій висновок. Після цього Єврокомісія матиме ще місяць, щоб ухвалити остаточне рішення та встановити розумний термін для його реалізації.

Китайський онлайн-маркетплейс Temu 2024 року в понад двічі збільшив прибуток у Європейському Союзі, до трохи менше $120 млн, незважаючи на те, що там працює лише вісім осіб. Так, 2024 року прибуток компанії до оподаткування зріс на 171% порівняно з $44,1 млн роком раніше.

Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
