Угода між Google та Apple завдасть «нищівного удару» по амбіціях OpenAI

Довгий час компанія OpenAI вважалася беззаперечним лідером у сфері штучного інтелекту і головним претендентом на стратегічне партнерство з Apple. Однак ситуація кардинально змінилася. Технологічний гігант Google перехопив ініціативу, запустивши свою новітню модель Gemini 3 та уклавши історичну угоду з виробником iPhone, що перекроїло карту технологічного ринку. Про це повідомляє Yahoo Finance, 14 січня.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нова ера для Siri та рекордні показники Google

У понеділок Google та Apple офіційно оголосили про багаторічну співпрацю. Згідно з домовленостями, технології Google — зокрема моделі Gemini та хмарні рішення — стануть фундаментом для наступного покоління штучного інтелекту в продуктах Apple. Це стосується і довгоочікуваної оновленої версії голосового помічника Siri, яка має вийти вже цього року.

Фінансові деталі угоди офіційно не розголошуються, проте, за даними Bloomberg, йдеться про виплати у розмірі 1 мільярд доларів щорічно, які Apple сплачуватиме пошуковому гіганту.

Реакція ринку була миттєвою:

Акції материнської компанії Google — Alphabet — стрімко зросли.

Ринкова капіталізація Alphabet вперше в історії перевищила позначку в 4 трильйони доларів.

Аналітики зазначають, що Google вдалося не просто захистити свій пошуковий бізнес, а й очолити трансформацію ринку на власних умовах, оскільки їхні ШІ-моделі тепер працюватимуть на переважній більшості смартфонів світу (як Android, так і iOS).

«Величезна втрата» для творців ChatGPT

Для OpenAI ця новина стала справжнім шоком. Ще у 2024 році Apple уклала партнерство з розробником ChatGPT, і багато хто очікував, що саме технології Сема Альтмана стануть «мозком» для нових пристроїв Apple.

Однак аналітики з Уолл-стріт тепер оцінюють ситуацію песимістично для стартапу:

Гіл Лурія з DA Davidson назвав це «величезною втратою», яка суттєво відкидає OpenAI назад.

Ендрю Фрідман з Hedgeye Risk Management охарактеризував угоду як «знакову подію», що закріплює домінування Google, та назвав її «ударом» по OpenAI. За його словами, зростання популярності Gemini як універсальної моделі ускладнює для OpenAI боротьбу за частку ринку.

Переломний момент настав наприкінці 2025 року, коли Google несподівано випустив модель Gemini 3, яка перевершила конкурентів у галузевих тестах. У відповідь Сем Альтман оголосив «червоний код» і компанія швидко представила GPT-5.2, проте відгуки про неї були змішаними на тлі успіху конкурента.

Чому Apple відвернулася від OpenAI?

Експерти припускають, що охолодження стосунків між Apple та OpenAI сталося не лише через технології. OpenAI почала поводитися як прямий конкурент для бігтеху:

Конкуренція з Google: Запуск власного браузера від OpenAI.

Конкуренція з Apple: Злиття OpenAI зі стартапом колишнього головного дизайнера Apple Джонатана Айва. Разом вони розробляють новий споживчий гаджет зі штучним інтелектом, який позиціонується як потенційна заміна сучасним смартфонам (і, фактично, iPhone).

Фінансовий тиск

Ситуація для OpenAI ускладнюється фінансовими викликами. Компанія витрачає колосальні кошти на розвиток: за прогнозами, її витрати сягнуть 1,4 трильйона доларів протягом наступних восьми років. Водночас доходи компанії у 2025 році склали близько 13 мільярдів доларів, що є лише часткою від необхідних інвестицій.