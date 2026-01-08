Головне за четвер: Падіння гривні, перемога у справі на $6 млрд та топ-10 пам`ятних монет 2025 року

Україна остаточно перемогла у справі на $6 млрд: Верховний суд Швеції поставив крапку в позові акціонерів Укрнафти

Україна здобула остаточну перемогу в резонансній справі за позовом міноритарних акціонерів ПАТ «Укрнафта». Верховний суд Швеції відмовив у відкритті апеляційного провадження за скаргою кіпрських компаній, пов’язаних з Ігорем Коломойським, чим підтвердив правомірність рішень попередніх інстанцій на користь України.

Топ-10 пам`ятних монет 2025 року, які вже принесли прибуток від 100% і більше

На численні прохання наших читачів, продовжую розмову про інвестиції в українську нумізматику. Сьогодні поговоримо про пам'ятні монети 2025 року, які стали хітом серед нумізматів та інвесторів. Деякі з них випустив Нацбанк в останні місяці року і вони мають відносно невелику первісну вартість.

Історичне піке гривні: євро офіційно перетнуло позначку у 50 грн, долар наблизився до 43 гривень

Гривня продовжує стрімке падіння, оновлюючи антирекорди четверту добу поспіль. Національний банк визначив скільки буде коштувати валюта у п'ятницю, 9 січня. Регулятор встановив курс гривні до долара на рівні 42,99 грн/$. Це черговий історичний максимум вартості долара; попереднє рекордне значення (42,71 грн) протрималося лише добу. Європейська валюта вперше в історії офіційно коштує понад 50 гривень. Курс зріс ще на 25 копійок і зупинився на позначці 50,17 грн за євро. Попередній історичний максимум було встановлено також 8 січня — 49,92 грн за євро.

Економіка-2026: завдяки чому зростатиме ВВП, та який побачимо курс гривні через рік

Цього року економіка продовжуватиме зростати, хоча і темпами, які можна назвати символічними. Які ключові фактори виступають стовпами, які утримують добробут українців та що здатне їх похитнути, розбирався «Мінфін».

Курс валют у четвер: долар подорожчав у банках на 30 копійок, євро на — 25 копійок

У четвер, 8 січня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 20 копійок у купівлі та на 30 копійок у продажу. Євро подорожчало на 25 копійок у купівлі та продажу. Середній курс долара в обмінниках зріс на 5 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу. Євро подорожчало на 16 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.