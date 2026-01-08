Топ-10 пам`ятних монет 2025 року, які вже принесли прибуток від 100% і більше

Почнемо з монет із недорогоцінних металів, які може дозволити собі (якщо пощастить купити в інтернет-магазині Нацбанку) українець із середнім доходом.

Дата випуску Номінал (грн) Метал Маса Діаметр Тираж Ціна НБУ 25.04.2025 5 нейзильбер 16,54 г 35 мм 20 000 шт. 152 грн

Випущена у квітні 2025 року, вона відразу ж стала надзвичайно популярною серед колекціонерів, її ціна на нумізматичному ринку стартувала відразу з 1 000 грн, тобто вже майже усемеро дорожче, ніж продавав її Нацбанк у своєму інтернет-магазині. З літа минулого року вона ще додала в ціні, і зараз коштує від 1 700 грн і вище, тобто подорожчала у понад 11 разів.

Набір із двох монет по 5 гривень «Мешканці морських глибин» у сувенірній упаковці. Набір із двох пам'ятних монет присвячений унікальним представникам морської фауни Чорного та Азовського морів — невід'ємної складової природної спадщини України.

За початкової нацбанківської ціни сувенірного набору в 447 грн, вартість цієї позиції до кінця 2025 року зросла приблизно до 1 900 грн, а на багатьох аукціонних нумізматичних майданчиках цей набір продають за 2 000—2 500 грн, тобто у понад 4,25—5,8 раза дорожче.

Монета «Служба безпеки України. Захищаємо Україну разом!» у сувенірній упаковці, номінал 5 гривень. Монета присвячена діяльності СБУ та її унікальній спецоперації «Павутина»: 01 червня 2025 року масована атака 117 FPV-дронів по чотирьох військових аеродромах рф знищила 41 літак російської стратегічної авіації.

Дата випуску Номінал Метал Маса Діаметр Тираж 12.12.2025 5 нейзильбер 16,54 г 35 мм 75 000 шт. Початкова вартість монети в нумізматичному інтернет-магазині Нацбанку була невеликою (179 грн), а тираж досить значний — 75 тисяч штук. Але завдяки популярності теми та самої операції серед українців, її ціна у колекціонерів відразу пішла до рівнів у 750−900 грн, тобто у понад учетверо вище за початкову.

Монета 5 грн «Українська бавовна. БПЛА «Vampire» у сувенірній упаковці. Вона присвячена потужному гексакоптеру Vampire — символу технологічної переваги, винахідливості та сили українського спротиву. Його активно використовують провідні підрозділи сектору безпеки та оборони України у бойових та гуманітарних місіях.

Дата випуску Номінал Метал Маса Діаметр Тираж 07.07.2025 5 нейзильбер 16,54 г 35 мм 50 000 шт.

При початковій ціні 178 грн, на нумізматичному ринку вона продавалася за 750 грн і вище, потім її вартість стабілізувалася в межах коридору від 540 грн до 800 грн. Тобто її ціна зросла в межах від 3 до 4 разів від початкової вартості. Ціна залежить від кількості екземплярів, яка потрібна покупцеві, та періодичного хвилеподібного попиту монету з боку населення та колекціонерів.

До безперечних хітів можна віднести нещодавній випуск Нацбанку «Набір оборотних пам'ятних монет «Сили безпеки та оборони України» у сувенірній упаковці (тираж 14 тисяч). Він включає оборотні та пам'ятні монети військової тематики за декілька років. За початкової ціни в інтернет-магазині НБУ в 1 286 грн, на аукціонних майданчиках його вартість починається з 3 500 грн на початку торгів і вже доходить до позначки в 4 500 грн.

Практично всі українські монети з недорогоцінних металів, випущені Нацбанком у 2025 році, продемонстрували зростання ціни в 2,3−4 раза і більше, що можна вважати дуже гідним результатом для того, хто проінвестував у них цього року.

Крім цього, дуже раджу звернути увагу потенційних інвесторів на випуск Нацбанком сувенірного набору оборотних монет України за 2025 рік, який незабаром також стане дуже популярним серед нумізматів, оскільки це останній рік випуску монети номіналом 50 копійок. З 2026 року будуть уже «шаги».

Хіти у сріблі-2025

Зі срібних монет, випущених минулого року, я б виділив такі:

Набір трьох пам'ятних монет «Державні символи України» у футлярі.

За досить високої початкової ціни понад 16 тисяч грн, усі запропоновані Нацбанком екземпляри були розпродані буквально за 20−40 хвилин і стали дуже затребуваними у колекціонерів. Це негайно позначилося на ціні: вона відразу зросла майже в 1,87 раза. І це все сталося ще до останнього зльоту вартості срібла на міжнародних ринках, коли ціна на цей метал доходила до $81 за унцію, а потім пішла в корекцію.

Частина продавців на колекційних майданчиках на момент написання статті поставили на цей набір ціну близько до 35 тисяч грн.

Ці три срібні монети мають високий рівень естетики, чим приваблюють колекціонерів.

На аверсі монети «Наш герб» розміщено: вгорі — малий Державний Герб України, золотий тризуб на синьому щиті (елементи оздоблення — емаль та локальна позолота); на тлі променів — стилізований Знак Княжої Держави Володимира Великого, зображення якого відтворює схему побудови тризубця.

На аверсі монети «Наш стяг» розміщено: вгорі - малий Державний Герб України; на тлі променів — синьо-жовтий (елемент прикраси — кольоровий друк) стилізований прапор, що розвівається, а внизу — рядки з вірша «Синій, як море, як день золотий — з неба і сонця наш прапор ясний».

На аверсі монети «Наш гімн» розміщено: на тлі гілки калини з червоними ягідками (елемент прикраси — емаль) — малий Державний Герб України та нотні рядки на тлі променів.

На реверсі монети «Наш герб» в обрамленні променів на дзеркальному тлі розміщена композиція з тризубців, що символізує нашу історичну спадщину — від витоків, двозуба Святослава Хороброго, знаків на златниках і срібниках, через знаки періоду Української революції 1917−1917 вгорі — малий Державний Герб України (елемент оздоблення — локальна позолота); ліворуч напис «Наше коріння».

На реверсі монети «Наш стяг» в обрамленні променів рельєфно зображений прикрашений орнаментами стилізований птах (елемент прикраси — локальна позолота), який тримає гроно калини та символізує українську душу у її прагненні до свободи та незалежності; унизу напис «Наша душа».

На реверсі монети «Наш гімн» в обрамленні променів зображено козака Мамая (елемент оздоблення — локальна позолота) під дубом — образ вільної людини, захисника, воїна, мандрівника, майстерного вершника — як уособлення ментальності українців, як символ вічного захисника України. Там же розміщені написи: рядки гімну — «Душу й тіло ми положим за нашу свободу. І покажем, що ми, браття, козацького роду» та «Наше гасло» (праворуч від козака).

Набір із трьох срібних пам'ятних монет присвячений головним атрибутам української державності — гербу, прапору та гімну, як невід'ємній складовій національної ідентичності, що глибоко укорінилася в культурі, історії та ментальності українського народу.

Дата випуску Номінал Метал Діаметр Тираж 22.08.2025 30 срібло 38,6 мм 3 000 шт.

Монета «Зодіак», номіналом 10 гривень, випущена у лютому 2025 року. Ця монета присвячена системі з дванадцяти астрологічних знаків, кожен із яких відповідає певному сузір'ю. Ця монета символізує вічний зв'язок між людиною та всесвітом, уособлюючи давню традицію вивчення зірок та віру в їх вплив на долю людини.

Попри досить великий, як для срібних монет, тираж (до 15 тисяч штук), її естетика сподобалася колекціонерам та далеким від нумізматики українцям. Ціна на цю монету зросла щонайменше у 2,1 раза — із початкових 3 852 грн до понад 8 тисяч грн.

Дата випуску Номінал Метал Маса Діаметр Тираж Ціна НБУ 27.02.2025 10 грн срібло 31,1 г 38,6 мм 5 000 шт. 3 852 грн

При цьому після зростання срібла наприкінці 2025 року вартість монети ще додала 1−1,5 тисячі грн до тих середніх цін, які видно на графіку вище.

Монета «Архангел Михаїл», номінал 10 гривень. Пам'ятна монета присвячена верховному командувачу небесного війська, біблійному захиснику істинної віри та переможцю темних сил — архангелу Михаїлу. Випущена на початку листопада 2025 року та має невеликий тираж — 2 000 штук.

Дата випуску Номінал Метал Маса Діаметр Тираж 05.11.2025 10 грн срібло 31,1 г 38,6 мм 2 000 шт.

Вдалий час випуску та гарне естетичне оформлення зробили цю монету не лише предметом колекціонування, а й чудовим подарунком. Зростання вартості срібла та додатковий попит на цю монету з боку масового покупця дозволили монеті сильно подорожчати. З початкових 7 273 грн її ціна відразу ж стабільно закріпилася на рівні понад 12 300 грн (зростання вартості у понад 1,69 раза), і це вочевидь ще не межа.

На аукціонах її періодично зараз виставляють окремі продавці із вищими цінниками.

Крім цього, наприкінці грудня 2025 року Нацбанк випустив ще дві монети: срібну «Дух Різдва», номіналом 10 гривень, та «Архістратиг Михаїл», номіналом 20 грн у золоті.

Монета «Дух Різдва» присвячена глибоким традиціям святкування Різдва в Україні. На аверсі монети в центрі композиції розміщено стилізоване зображення старого солом'яного — традиційного атрибуту українського Різдва (елемент прикраси — локальна позолота). Основу дідуха прикрашає солом'яний ангел, що символізує захист та благість. Тло композиції розділене на дві площини, що нагадують вікно, осяяне світлом зірок у Святвечір.

.

На реверсі монети зображено наповнена теплотою та затишком традиційна передріздвяна трапеза української родини, де образи батька, матері та дітей візуально ототожнюються з небесними світилами (елемент прикраси — локальна позолота). Перед сім'єю — стіл із дванадцятьма стравами: кутя, вареники, пампушки, риба та інші традиційні частування, а також головки часнику — оберіг від нечистої сили.