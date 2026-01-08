Курс валют у четвер: долар подорожчав у банках на 30 копійок, євро на — 25 копійок

У четвер, 8 січня, на готівковому ринку середній курс долара зріс на 20 копійок у купівлі та на 30 копійок у продажу. Євро подорожчало на 25 копійок у купівлі та продажу.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінниках зріс на 5 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу. Євро подорожчало на 16 копійок у купівлі та на 10 копійок у продажу.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 42,55−43,15 грн. Євро купують за 49,80 грн, а продають за 50,50 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,00−43,25, євро — 50,35−50,60 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 42,91−42,94 грн/$. Торги євро проходять на рівні 50,11−50,13 грн/євро.

