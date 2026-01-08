Україна остаточно перемогла у справі на $6 млрд: Верховний суд Швеції поставив крапку в позові акціонерів Укрнафти

Україна здобула остаточну перемогу в резонансній справі за позовом міноритарних акціонерів ПАТ «Укрнафта». Верховний суд Швеції відмовив у відкритті апеляційного провадження за скаргою кіпрських компаній, пов’язаних з Ігорем Коломойським, чим підтвердив правомірність рішень попередніх інстанцій на користь України. Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

Суть спору та рішення суду

Конфлікт розпочався ще у 2015 році, коли компанії Littop Enterprises Limited, Bordo Management Limited та Bridgemont Ventures Limited (LBB), що володіли понад 40% акцій Укрнафти, звернулися до Стокгольмського арбітражу. Позивачі вимагали від України компенсацію у розмірі понад $6 млрд (плюс відсотки), посилаючись на порушення договору до Енергетичної хартії.

Проте арбітражний трибунал, а згодом і Апеляційний суд Свеа погодилися з аргументами Міністерства юстиції України:

Суд встановив, що компанії LBB не здійснювали фактичного внеску до статутного капіталу Укрнафти, а отже, не мали статусу інвестора та права на звернення до міжнародного арбітражу.

Через відсутність реальної інвестиції справу було закрито без розгляду претензій по суті.

Фінансові наслідки для опонентів

Тепер, після набрання судовими рішеннями остаточної сили, замість очікуваної компенсації кіпрські компанії зобов’язані виплатити Україні понад $22 млн для відшкодування витрат на юридичний супровід.

Структура виплат на користь України:

$18,9 млн — витрати на арбітражне провадження (з нарахуванням відсотків з 2021 року).

$2,67 млн — судові витрати у справі щодо юрисдикції.

$0,55 млн — додаткові витрати у справі щодо судових витрат.

Усі виплати включатимуть відсотки згідно із законом Швеції про відсотки, які нараховуватимуться до моменту повної сплати основної заборгованості.

Значення перемоги

Цей кейс є одним із наймасштабніших в історії юридичного захисту інтересів України на міжнародній арені. Рішення Верховного суду Швеції не лише захистило державний бюджет від виплати астрономічної суми, а й створило важливий прецедент щодо тлумачення поняття «інвестиція» в межах Енергетичної хартії.