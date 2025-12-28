Multi від Мінфін
28 грудня 2025, 17:03

Реальна дохідність нових гривневих ОВДП у листопаді 2025 р. склала майже 8% річних

В Україні спостерігаються серйозні проблеми з внутрішнім борговим ринком, які спричинені монетарною політикою Нацбанку. Висока облікова ставка та привабливі умови за депозитними сертифікатами для банків стимулюють аномальне зростання вартості обслуговування внутрішнього державного боргу. Про це заявив академік НАН України та колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин у своїй колонці для видання «Дзеркало тижня» 26 грудня.

Реальна дохідність нових гривневих ОВДП у листопаді 2025 р. склала майже 8% річних
Фото: НБУ

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Аномальна дохідність та тягар для бюджету

За даними експерта, реальна дохідність нових гривневих облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у листопаді 2025 року сягнула позначки у 8% річних. Такий рівень дохідності створює значне навантаження на державну казну.

Статистика свідчить про стрімке зростання частки витрат на обслуговування боргу в структурі бюджету:

  • 2021 рік — витрати на ОВДП складали 8,3% від необоронних видатків.
  • 2025 рік — цей показник зріс до 15,1%.

Читайте також: Бюджетний комітет ВР дозволив Мінфіну за 2 тижні до кінця 2025 р. випустити ОВДП ще на 55 млрд грн

Наслідки для держави

Данилишин наголошує, що таке зростання боргових виплат суттєво звужує «фіскальний простір» України. Гроші, які могли б бути спрямовані на фінансування оборони, соціальну підтримку громадян або гуманітарні потреби, наразі витрачаються на виплату відсотків за внутрішніми запозиченнями.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що за даними НБУ, з початку 2025 року уряд залучив від продажу/обміну ОВДП на аукціонах понад 529 млрд грн, а загалом упродовж воєнного стану — майже 1 987 млрд грн в еквіваленті.

Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
