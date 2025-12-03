Україна залучила понад 1,98 трлн грн через ОВДП від початку великої війни — НБУ

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 грудня 2025, 19:36

Україна залучила понад 1,98 трлн грн через ОВДП від початку великої війни — НБУ

З початку 2025 року уряд залучив від продажу/обміну ОВДП на аукціонах понад 529 млрд грн, а загалом упродовж воєнного стану — майже 1 987 млрд грн в еквіваленті. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Україна залучила понад 1,98 трлн грн через ОВДП від початку великої війни — НБУ
Фото: НБУ

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За даними депозитарію НБУ, упродовж січня — листопада 2025 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 402 986,0 млн грн, $2 294,0 млн та 650,2 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 314 951,6 млн грн, $2 695,0 млн та 752,5 млн євро.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення до 30 листопада 2025 року уряд на первинних аукціонах залучив 1 454 968,6 млн грн, $10 639,4 млн та 3 118,2 млн євро, а на погашення за ОВДП спрямував 989 761,4 млн грн, $11 307,3 млн та 2 921,4 млн євро.

Максимальна дохідність ОВДП

Максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у листопаді, становила в гривні 17,80% річних, у доларах США — 4,05% річних, в євро — 3,25% річних.

Читайте також: Вкладення в ОВДП зросли майже на 30%: хто купує найбільше

Детальна статистика

Нижче наведено детальну статистику депозитарію НБУ станом на 1 грудня 2025 року виключно стосовно військових ОВДП, що розміщувалися на аукціонах.

Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками — первинними дилерами.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Станом на 1 грудня 2025 року він становив:

  • 103 073,2 млн грн, або 36,4% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 01 листопада 2025 року — 97 302,0 млн грн, або 37,1%);
  • $1 416,6 млн, або 64,1% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США (станом на 1 листопада 2025 року — $1 537,3 млн, або 68,3%);
  • 232,4 млн євро, або 41,7% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у євро (станом на 1 жовтня 2025 року — 230,5 млн євро, або 41,3%).

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб станом на 1 грудня 2025 року становив 174,3 млрд грн в еквіваленті порівняно з 155,7 млрд грн в еквіваленті станом на 1 грудня 2024 року.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 грудня 2025 року становив 4 571,0 млн грн, $12,3 млн та 10,0 млн євро.

Міністерство фінансів України в листопаді 2025 року здійснило погашення військових ОВДП на суму $361,9 млн.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.

InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
TAN72
TAN72
3 грудня 2025, 21:08
#
Кто же вам расскажет всю правду 😂
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами