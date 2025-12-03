Україна залучила понад 1,98 трлн грн через ОВДП від початку великої війни — НБУ

З початку 2025 року уряд залучив від продажу/обміну ОВДП на аукціонах понад 529 млрд грн, а загалом упродовж воєнного стану — майже 1 987 млрд грн в еквіваленті. Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

За даними депозитарію НБУ, упродовж січня — листопада 2025 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 402 986,0 млн грн, $2 294,0 млн та 650,2 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 314 951,6 млн грн, $2 695,0 млн та 752,5 млн євро.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення до 30 листопада 2025 року уряд на первинних аукціонах залучив 1 454 968,6 млн грн, $10 639,4 млн та 3 118,2 млн євро, а на погашення за ОВДП спрямував 989 761,4 млн грн, $11 307,3 млн та 2 921,4 млн євро.

Максимальна дохідність ОВДП

Максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у листопаді, становила в гривні 17,80% річних, у доларах США — 4,05% річних, в євро — 3,25% річних.

Детальна статистика

Нижче наведено детальну статистику депозитарію НБУ станом на 1 грудня 2025 року виключно стосовно військових ОВДП, що розміщувалися на аукціонах.

Найбільший обсяг цих цінних паперів, як і раніше, сконцентрований банками — первинними дилерами.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Станом на 1 грудня 2025 року він становив:

103 073,2 млн грн, або 36,4% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 01 листопада 2025 року — 97 302,0 млн грн, або 37,1%);

$1 416,6 млн, або 64,1% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США (станом на 1 листопада 2025 року — $1 537,3 млн, або 68,3%);

232,4 млн євро, або 41,7% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у євро (станом на 1 жовтня 2025 року — 230,5 млн євро, або 41,3%).

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб станом на 1 грудня 2025 року становив 174,3 млрд грн в еквіваленті порівняно з 155,7 млрд грн в еквіваленті станом на 1 грудня 2024 року.

Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів станом на 1 грудня 2025 року становив 4 571,0 млн грн, $12,3 млн та 10,0 млн євро.

Міністерство фінансів України в листопаді 2025 року здійснило погашення військових ОВДП на суму $361,9 млн.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.