Зеленський анонсував нові програми грошової допомоги українцям у 2026 році

У 2026 році держава планує запровадити нові програми прямої підтримки громадян. Про це заявив Президент Володимир Зеленський.

Підтримка працює

Глава держави зазначив, що формати прямої підтримки, зокрема програми зимової допомоги, реально працюють і дають відчутний результат. Такий підхід, наголосив президент, застосовується не лише в Україні, а й у багатьох країнах світу — зокрема в США та державах Європи.

«Ми бачимо, що такі форми підтримки дійсно працюють — пряма підтримка, і не тільки в нашій країні. Америка, Європа, інші частини світу так чи інакше формують свої програми прямої підтримки. На наступний рік передбачимо нові», — сказав Зеленський.

За словами Президента, попит на чинну програму зимової допомоги залишається дуже високим. Станом на тепер заявки на отримання допомоги подали майже 18 мільйонів українців, і вже найближчим часом ця кількість може зрости.

Він нагадав, що подати заявку на цьогорічну «Зимову підтримку» можна до Різдва. 24 грудня є останнім днем прийому заяв за державною програмою «Зимова підтримка».

Водночас отримані кошти дозволяється використати до червня наступного року, тож усі учасники програми матимуть достатньо часу, аби скористатися допомогою.

Деталі майбутніх програм поки не розкриваються, однак у владі дають зрозуміти, що держава й надалі робитиме ставку на адресну допомогу населенню.

Нагадаємо

Минулого року в Україні діяла ініційована президентом Володимиром Зеленським програма «Зимова єПідтримка».Ця програма передбачала виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 гривень. Кошти надавалися кожному громадянину, незалежно від рівня його доходів.

«Мінфін» писав, що більшість коштів українці витратили на покриття першочергових потреб. Найбільшу частку — 57% — спрямували на оплату комунальних послуг. Значна кількість отримувачів витрачала гроші на придбання ліків, українських книжок, а також донати на підтримку ЗСУ та благодійність.