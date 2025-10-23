Інфляція в Україні сповільнюється, але ціновий тиск і очікування залишаються високими — НБУ

Національний банк України зафіксував уповільнення споживчої інфляції до 11,9% у річному вимірі (р/р) у вересні, і, за оцінками, ця тенденція продовжилася в жовтні. Темпи зростання цін випереджають липневий прогноз НБУ , але переважно завдяки розширенню пропозиції овочів через кращі, ніж торік, урожаї.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Стійкий фундаментальний тиск

Водночас, базова інфляція знижується помірнішими темпами, досягнувши 11,0% р/р у вересні. Фундаментальний ціновий тиск залишається стійким через низку факторів:

високі витрати бізнесу на оплату праці та енергоресурси.

повільне або нульове зниження темпів зростання цін на оброблені продукти харчування та послуги.

Крім того, інфляційні очікування більшості груп респондентів (крім банків) протягом останнього кварталу не покращилися і залишаються підвищеними. Це підтверджується зростанням уваги домогосподарств до теми інфляції, про що свідчить статистика пошукових запитів в інтернеті.

Монетарна політика та прогноз НБУ

НБУ продовжує дотримуватися монетарної політики, спрямованої на зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики.

Сповільненню інфляції сприятимуть:

перенесення ефектів від цьогорічних врожаїв овочів і зернових на споживчі ціни.

подальше нарощування врожаїв, передбачене прогнозом НБУ.

заходи монетарної політики для підтримання інтересу до гривневих активів та стійкості валютного ринку.

очікуване часткове зменшення дисбалансів на ринку праці, що послабить тиск на витрати підприємств.

Стримуючими факторами залишаються додаткові витрати бізнесу на забезпечення безперебійної роботи в умовах енергодефіциту та високі темпи підвищення адміністративно регульованих цін.

За прогнозом НБУ, інфляція поступово знизиться: