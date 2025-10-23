Національний банк України зафіксував уповільнення споживчої інфляції до 11,9% у річному вимірі (р/р) у вересні, і, за оцінками, ця тенденція продовжилася в жовтні. Темпи зростання цін випереджають липневий прогноз НБУ, але переважно завдяки розширенню пропозиції овочів через кращі, ніж торік, урожаї.
Інфляція в Україні сповільнюється, але ціновий тиск і очікування залишаються високими — НБУ
Стійкий фундаментальний тиск
Водночас, базова інфляція знижується помірнішими темпами, досягнувши 11,0% р/р у вересні. Фундаментальний ціновий тиск залишається стійким через низку факторів:
- високі витрати бізнесу на оплату праці та енергоресурси.
- повільне або нульове зниження темпів зростання цін на оброблені продукти харчування та послуги.
Крім того, інфляційні очікування більшості груп респондентів (крім банків) протягом останнього кварталу не покращилися і залишаються підвищеними. Це підтверджується зростанням уваги домогосподарств до теми інфляції, про що свідчить статистика пошукових запитів в інтернеті.
Монетарна політика та прогноз НБУ
НБУ продовжує дотримуватися монетарної політики, спрямованої на зниження інфляції до цілі 5% на горизонті політики.
Сповільненню інфляції сприятимуть:
- перенесення ефектів від цьогорічних врожаїв овочів і зернових на споживчі ціни.
- подальше нарощування врожаїв, передбачене прогнозом НБУ.
- заходи монетарної політики для підтримання інтересу до гривневих активів та стійкості валютного ринку.
- очікуване часткове зменшення дисбалансів на ринку праці, що послабить тиск на витрати підприємств.
Стримуючими факторами залишаються додаткові витрати бізнесу на забезпечення безперебійної роботи в умовах енергодефіциту та високі темпи підвищення адміністративно регульованих цін.
За прогнозом НБУ, інфляція поступово знизиться:
- 9,2% у 2025 році.
- 6,6% у 2026 році.
- До цілі 5% наприкінці 2027 року.
