11 грудня 2025, 14:37

Інфляція в Україні сповільнилась швидше, ніж прогнозував НБУ, але настрої населення не змінилися

Національний банк України зафіксував стійке уповільнення інфляції, яка у листопаді 2025 року знижувалася дещо швидше, ніж передбачав жовтневий прогноз регулятора. Про це йдеться у повідомленні НБУ.

Інфляція в Україні сповільнилась швидше, ніж прогнозував НБУ, але настрої населення не змінилися
Фото: slovoidilo.ua

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ключові показники листопада

У листопаді як споживча інфляція, так і базова інфляція сповільнилися до 9,3% у річному вимірі.

Така позитивна цінова динаміка значною мірою була зумовлена збільшенням пропозиції продовольчих товарів завдяки надходженню нових урожаїв.

Підвищені інфляційні очікування

Попри те, що інфляція стійко сповільнюється з червня, НБУ зазначає, що інфляційні очікування економічних агентів залишалися підвищеними.

Зростання уваги населення до теми інфляції також підтверджується даними пошукових запитів в інтернеті. Це свідчить про те, що, хоча фактичне зростання цін уповільнюється, населення очікує збереження високого цінового тиску.

Читайте також: НБУ знову зберіг облікову ставку на рівні 15,5%

Прогноз на наступні місяці

НБУ очікує, що упродовж наступних місяців інфляція продовжить поступово знижуватися:

  • Продовольство: Ефекти від нових урожаїв сприятимуть подальшому сповільненню зростання цін на продукти харчування.
  • Стримування тиску: Заходи НБУ, спрямовані на підтримання привабливості гривневих активів та стійкості валютного ринку, стримуватимуть фундаментальний ціновий тиск.

Проте регулятор попереджає, що інфляція знижуватиметься помірнішим темпом, ніж у попередні періоди, з огляду на вичерпання ефектів високої бази порівняння.

«Перебіг повномасштабної війни залишається основним ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку», — йдеться у повідомленні регулятора.

Нагадаємо

Раніше НБУ заявляв, що інфляція поступово знижуватиметься:

  • 9,2% у 2025 році.
  • 6,6% у 2026 році.
  • До цілі 5% наприкінці 2027 року.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
