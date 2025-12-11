Національний банк України зафіксував стійке уповільнення інфляції, яка у листопаді 2025 року знижувалася дещо швидше, ніж передбачав жовтневий прогноз регулятора. Про це йдеться у повідомленні НБУ.
Інфляція в Україні сповільнилась швидше, ніж прогнозував НБУ, але настрої населення не змінилися
Ключові показники листопада
У листопаді як споживча інфляція, так і базова інфляція сповільнилися до 9,3% у річному вимірі.
Така позитивна цінова динаміка значною мірою була зумовлена збільшенням пропозиції продовольчих товарів завдяки надходженню нових урожаїв.
Підвищені інфляційні очікування
Попри те, що інфляція стійко сповільнюється з червня, НБУ зазначає, що інфляційні очікування економічних агентів залишалися підвищеними.
Зростання уваги населення до теми інфляції також підтверджується даними пошукових запитів в інтернеті. Це свідчить про те, що, хоча фактичне зростання цін уповільнюється, населення очікує збереження високого цінового тиску.
Прогноз на наступні місяці
НБУ очікує, що упродовж наступних місяців інфляція продовжить поступово знижуватися:
- Продовольство: Ефекти від нових урожаїв сприятимуть подальшому сповільненню зростання цін на продукти харчування.
- Стримування тиску: Заходи НБУ, спрямовані на підтримання привабливості гривневих активів та стійкості валютного ринку, стримуватимуть фундаментальний ціновий тиск.
Проте регулятор попереджає, що інфляція знижуватиметься помірнішим темпом, ніж у попередні періоди, з огляду на вичерпання ефектів високої бази порівняння.
«Перебіг повномасштабної війни залишається основним ризиком для інфляційної динаміки та економічного розвитку», — йдеться у повідомленні регулятора.
Нагадаємо
Раніше НБУ заявляв, що інфляція поступово знижуватиметься:
- 9,2% у 2025 році.
- 6,6% у 2026 році.
- До цілі 5% наприкінці 2027 року.
