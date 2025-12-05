МВФ вивчає реструктуризацію ВВП-варантів України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) взяв до відома пропозицію України про реструктуризацію ВВП-варантів, яку Київ направив власникам цих цінних паперів 1 грудня. Про це заявила директор Фонду з комунікацій Джулі Козак на брифінгу в четвер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Ми уважно стежимо за реакцією й аналізуємо запропоновані умови пропозиції», — зазначила вона.

Критерії оцінки МВФ

Козак підкреслила, що, як і будь-яка інша угода, реструктуризація ВВП-варантів оцінюватиметься Фондом за ключовими критеріями:

Стійкість боргу: Чи забезпечить ця угода стійкість боргового навантаження України.

Фінансова адекватність: Чи гарантує це адекватне фінансування, необхідне Україні в рамках нової програми співпраці з МВФ.

Коментар щодо нової програми

Джулі Козак також заперечила прямий зв'язок між потенційним розміром нової 4-річної програми МВФ для України у $8,2 млрд та обсягом виплат, які Україна має здійснити Фонду в цей період.

Вона наголосила, що ресурси МВФ призначені для підтримки платіжного балансу та допомоги у відновленні економічного зростання і не пов'язані з погашенням будь-яких непогашених боргів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 1 грудня 2025 року Україна офіційно запропонувала власникам ВВП-варантів (загальною номінальною сумою близько $2,6 млрд) обміняти їх на нові фінансові інструменти.

Ключові умови обміну:

Коефіцієнт обміну: 1,34 (тобто, за кожен варант власник отримає 1,34 нової облігації).

Новий актив: Нові амортизовані єврооблігації України серії С.

Термін погашення: 2030−2032 роки.

Додаткова виплата: За такий обмін передбачена грошова винагорода у розмірі до 7%.

Що таке ВВП-варанти: Історія виникнення

У 2015 році, в умовах ослабленої економіки після російського вторгнення до Криму та Донбасу, а також критичного зниження золотовалютних резервів, Україна втратила здатність обслуговувати свої зовнішні зобов’язання.

Тоді з кредиторами було домовлено про реструктуризацію $18 млрд євробондів:

20% суми ($3,6 млрд) було списано.

Натомість, інвестори отримали ВВП-варанти на цю ж суму.

Варанти — це фінансові інструменти, виплати за якими залежать від темпів зростання української економіки. Логіка була простою: якщо економіка зростає, держава може платити; якщо ні — платити не потрібно.

Як працює механізм виплат

ВВП-варанти передбачають виплати лише за виконання низки умов, що мали діяти до 2040 року.

Порогове значення: Виплати починалися лише тоді, коли річний ВВП України перевищував $125,4 млрд (у 2015 році ВВП становив $91 млрд).

Темпи зростання:

Якщо ВВП за рік зростає на 3% або менше — виплат немає.

Якщо зростання становить від 3% до 4% — виплата дорівнює 15% від суми зростання, що перевищує 3% ВВП.

Якщо зростання перевищує 4% — платити потрібно 40% від суми зростання понад 4%, плюс 15% за зростання від 3% до 4%.

Критики цього інструменту завжди зазначали, що він прирікає Україну на потенційно катастрофічні виплати, що робить високе економічне зростання невигідним для держави.

Міністр фінансів Сергій Марченко у 2021 році підрахував: