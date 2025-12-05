МВФ вивчає реструктуризацію ВВП-варантів України

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 грудня 2025, 9:00

МВФ вивчає реструктуризацію ВВП-варантів України

Міжнародний валютний фонд (МВФ) взяв до відома пропозицію України про реструктуризацію ВВП-варантів, яку Київ направив власникам цих цінних паперів 1 грудня. Про це заявила директор Фонду з комунікацій Джулі Козак на брифінгу в четвер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

МВФ вивчає реструктуризацію ВВП-варантів України

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Ми уважно стежимо за реакцією й аналізуємо запропоновані умови пропозиції», — зазначила вона.

Критерії оцінки МВФ

Козак підкреслила, що, як і будь-яка інша угода, реструктуризація ВВП-варантів оцінюватиметься Фондом за ключовими критеріями:

  • Стійкість боргу: Чи забезпечить ця угода стійкість боргового навантаження України.
  • Фінансова адекватність: Чи гарантує це адекватне фінансування, необхідне Україні в рамках нової програми співпраці з МВФ.

Коментар щодо нової програми

Джулі Козак також заперечила прямий зв'язок між потенційним розміром нової 4-річної програми МВФ для України у $8,2 млрд та обсягом виплат, які Україна має здійснити Фонду в цей період.

Вона наголосила, що ресурси МВФ призначені для підтримки платіжного балансу та допомоги у відновленні економічного зростання і не пов'язані з погашенням будь-яких непогашених боргів.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 1 грудня 2025 року Україна офіційно запропонувала власникам ВВП-варантів (загальною номінальною сумою близько $2,6 млрд) обміняти їх на нові фінансові інструменти.

Ключові умови обміну:

  • Коефіцієнт обміну: 1,34 (тобто, за кожен варант власник отримає 1,34 нової облігації).
  • Новий актив: Нові амортизовані єврооблігації України серії С.
  • Термін погашення: 2030−2032 роки.
  • Додаткова виплата: За такий обмін передбачена грошова винагорода у розмірі до 7%.

Що таке ВВП-варанти: Історія виникнення

У 2015 році, в умовах ослабленої економіки після російського вторгнення до Криму та Донбасу, а також критичного зниження золотовалютних резервів, Україна втратила здатність обслуговувати свої зовнішні зобов’язання.

Тоді з кредиторами було домовлено про реструктуризацію $18 млрд євробондів:

  • 20% суми ($3,6 млрд) було списано.
  • Натомість, інвестори отримали ВВП-варанти на цю ж суму.

Варанти — це фінансові інструменти, виплати за якими залежать від темпів зростання української економіки. Логіка була простою: якщо економіка зростає, держава може платити; якщо ні — платити не потрібно.

Як працює механізм виплат

ВВП-варанти передбачають виплати лише за виконання низки умов, що мали діяти до 2040 року.

Порогове значення: Виплати починалися лише тоді, коли річний ВВП України перевищував $125,4 млрд (у 2015 році ВВП становив $91 млрд).

Темпи зростання:

  • Якщо ВВП за рік зростає на 3% або менше — виплат немає.
  • Якщо зростання становить від 3% до 4% — виплата дорівнює 15% від суми зростання, що перевищує 3% ВВП.
  • Якщо зростання перевищує 4% — платити потрібно 40% від суми зростання понад 4%, плюс 15% за зростання від 3% до 4%.

Критики цього інструменту завжди зазначали, що він прирікає Україну на потенційно катастрофічні виплати, що робить високе економічне зростання невигідним для держави.

Міністр фінансів Сергій Марченко у 2021 році підрахував:

  • Навіть при помірному зростанні ВВП, загальні виплати за варантами можуть сягнути $22 млрд.
  • Якби ж економіка України до 2040 року досягла рівня Польщі, сумарно довелося б заплатити $80 млрд.

InvestMarket від «Мінфін» — зручний каталог інвестиційних можливостей. Обирайте те, що підходить саме вам

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами