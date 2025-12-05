Міжнародний валютний фонд (МВФ) взяв до відома пропозицію України про реструктуризацію ВВП-варантів, яку Київ направив власникам цих цінних паперів 1 грудня. Про це заявила директор Фонду з комунікацій Джулі Козак на брифінгу в четвер, повідомляє Інтерфакс-Україна.
МВФ вивчає реструктуризацію ВВП-варантів України
«Ми уважно стежимо за реакцією й аналізуємо запропоновані умови пропозиції», — зазначила вона.
Критерії оцінки МВФ
Козак підкреслила, що, як і будь-яка інша угода, реструктуризація ВВП-варантів оцінюватиметься Фондом за ключовими критеріями:
- Стійкість боргу: Чи забезпечить ця угода стійкість боргового навантаження України.
- Фінансова адекватність: Чи гарантує це адекватне фінансування, необхідне Україні в рамках нової програми співпраці з МВФ.
Коментар щодо нової програми
Джулі Козак також заперечила прямий зв'язок між потенційним розміром нової 4-річної програми МВФ для України у $8,2 млрд та обсягом виплат, які Україна має здійснити Фонду в цей період.
Вона наголосила, що ресурси МВФ призначені для підтримки платіжного балансу та допомоги у відновленні економічного зростання і не пов'язані з погашенням будь-яких непогашених боргів.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що 1 грудня 2025 року Україна офіційно запропонувала власникам ВВП-варантів (загальною номінальною сумою близько $2,6 млрд) обміняти їх на нові фінансові інструменти.
Ключові умови обміну:
- Коефіцієнт обміну: 1,34 (тобто, за кожен варант власник отримає 1,34 нової облігації).
- Новий актив: Нові амортизовані єврооблігації України серії С.
- Термін погашення: 2030−2032 роки.
- Додаткова виплата: За такий обмін передбачена грошова винагорода у розмірі до 7%.
Що таке ВВП-варанти: Історія виникнення
У 2015 році, в умовах ослабленої економіки після російського вторгнення до Криму та Донбасу, а також критичного зниження золотовалютних резервів, Україна втратила здатність обслуговувати свої зовнішні зобов’язання.
Тоді з кредиторами було домовлено про реструктуризацію $18 млрд євробондів:
- 20% суми ($3,6 млрд) було списано.
- Натомість, інвестори отримали ВВП-варанти на цю ж суму.
Варанти — це фінансові інструменти, виплати за якими залежать від темпів зростання української економіки. Логіка була простою: якщо економіка зростає, держава може платити; якщо ні — платити не потрібно.
Як працює механізм виплат
ВВП-варанти передбачають виплати лише за виконання низки умов, що мали діяти до 2040 року.
Порогове значення: Виплати починалися лише тоді, коли річний ВВП України перевищував $125,4 млрд (у 2015 році ВВП становив $91 млрд).
Темпи зростання:
- Якщо ВВП за рік зростає на 3% або менше — виплат немає.
- Якщо зростання становить від 3% до 4% — виплата дорівнює 15% від суми зростання, що перевищує 3% ВВП.
- Якщо зростання перевищує 4% — платити потрібно 40% від суми зростання понад 4%, плюс 15% за зростання від 3% до 4%.
Критики цього інструменту завжди зазначали, що він прирікає Україну на потенційно катастрофічні виплати, що робить високе економічне зростання невигідним для держави.
Міністр фінансів Сергій Марченко у 2021 році підрахував:
- Навіть при помірному зростанні ВВП, загальні виплати за варантами можуть сягнути $22 млрд.
- Якби ж економіка України до 2040 року досягла рівня Польщі, сумарно довелося б заплатити $80 млрд.
