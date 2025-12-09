Multi від Мінфін
9 грудня 2025, 20:00

Головне за вівторок: Інфляція в Україні, ціни на електрокари та фінмоніторинг

Головне за вівторок, 9 грудня.

Головне за вівторок, 9 грудня.► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новиниЗ 1 січня до ціни електрокарів включатимуть ПДВ: що відбувається з цінами на автоНа ринку електромобілів зростає ажіотаж.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

З 1 січня до ціни електрокарів включатимуть ПДВ: що відбувається з цінами на авто

На ринку електромобілів зростає ажіотаж. «Мінфін» вже писав, що з нового року пільги на розмитнення таких авто (зараз звільнені від сплати ПДВ, ввізного мита та збору до Пенсійного фонду за першої реєстрації) скасовуються. Імпортери, начебто, знайшли вихід із ситуації — завезли великі запаси. Їх мало б вистачити ще на декілька місяців активного продажу. Але податкова вже попередила, що за авто, які продаватимуть з 1 січня 2026 року, вже потрібно платити ПДВ, навіть якщо вони були розмитнені у 2025 році. Це означає, що авто з електроприводом із січня наступного року додадуть у ціні 20%.

Інфляція в Україні сповільнилася до 9,3%

Темпи зростання споживчих цін в Україні продемонстрували позитивну динаміку, повернувшись до однознакового показника. У листопаді 2025 року річна інфляція сповільнилася до 9,3% (у жовтні було 10,9%), тоді як у місячному вимірі ціни зросли на помірні 0,4% (0,9% у жовтні). Про це повідомляє Державна служба статистики.

У Приваті розповіли про наслідки для людей від створення реєстру дропов

Наприкінці жовтня у парламенті зареєстрували законопроєкт про створення реєстру дропів — осіб, чиї банківські рахунки були задіяні у схемах дроблення платежів для проведення нелегальних операцій. Що очікувати людям, які потраплять до цього списку та чому банківський нагляд може бути корисним для самих клієнтів, розповів в колонці для NV член правління Приватбанку з питань комплаєнсу Антон Разумний. «Мінфін» обрав головне.

Мінфін залучив майже 14 мільярдів від продажу облігацій

Міністерство фінансів 9 грудня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 13,90 млрд грн в еквіваленті, що на 5,27 млрд грн більше, ніж минулого тижня — 8,63 млрд грн. Про це свідчать дані міністерства.

Фінмоніторинг виявив рекордну кількість сумнівних операцій на чверть трильйона гривень

Державна служба фінансового моніторингу України відзвітувала про безпрецедентне зростання ефективності у боротьбі з «тіньовою» економікою. За 11 місяців поточного року відомство передало правоохоронцям матеріали щодо підозрілих фінансових операцій на загальну суму майже 250 млрд грн. Цей показник у чотири рази перевищує результати аналогічного періоду минулого року. Про це повідомив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.

