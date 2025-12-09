Multi від Мінфін
9 грудня 2025, 18:09

Фінмоніторинг виявив рекордну кількість сумнівних операцій на чверть трильйона гривень

Державна служба фінансового моніторингу України відзвітувала про безпрецедентне зростання ефективності у боротьбі з «тіньовою» економікою. За 11 місяців поточного року відомство передало правоохоронцям матеріали щодо підозрілих фінансових операцій на загальну суму майже 250 млрд грн. Цей показник у чотири рази перевищує результати аналогічного періоду минулого року. Про це повідомив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін 9 грудня у Facebook.

Державна служба фінансового моніторингу України відзвітувала про безпрецедентне зростання ефективності у боротьбі з «тіньовою» економікою.

Масштаби аналізу та зміна стратегії

Щоб виявити такий обсяг сумнівного капіталу, аналітики служби перевірили транзакції на загальну суму понад 1,2 трлн грн.

Ключовою зміною в роботі відомства став перехід до проактивної позиції. Частка матеріалів, які Держфінмоніторинг ініціював самостійно (а не у відповідь на запити слідчих), зросла до 70%. Це свідчить про те, що система автоматичного аналізу ризиків та внутрішні процеси «фінансової розвідки» почали працювати на випередження.

Полювання на податкових ухилянтів

Головним драйвером зростання статистики стала боротьба з податковими злочинами. Левова частка виявлених порушень — це схеми ухилення від сплати податків.

  • За 11 місяців силовикам передано близько 400 кейсів на суму понад 165 млрд грн.
  • Ефективність виявлення таких схем зросла у 14 разів порівняно з минулим роком.

Листопад також продемонстрував аномально високу активність: виявлено сумнівних операцій на 18,6 млрд грн, що у 2,5 раза більше за середній місячний показник 2024 року.

«Ці результати підтверджують, що ми рухаємося правильним шляхом і здатні створювати реальний захист фінансової системи», — наголосив Філіп Пронін.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Игорь Коляда
Игорь Коляда
9 грудня 2025, 18:28
#
Державна служба фінансового моніторингу України відзвітувала про безпрецедентне зростання ефективності у боротьбі з «тіньовою» економікою.

Не треба поспішати з такими висновками,це ще тільки виявлення підозрілих операцій і ще не доводить «зростання ефективності у боротьбі з „тіньовою“ економікою».
От коли ці підозрілі операції буде доведено та усунено ,тоді можна щось казати про «ефективність у боротьбі з „тіньовою“ економікою».
