7 грудня 2025, 8:30

Уряд пообіцяв МВФ обмежити розмір додаткових виплат окремим категоріям пенсіонерів

У короткостроковій перспективі Уряд зробить заходи для обмеження розміру додаткових виплат окремим категоріям пенсіонерів понад їхню страхову частину пенсії. Також запропонує уніфікований підхід до щорічного підвищення всіх пенсій у системі — виключно через механізм індексації. Про це написав заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

У короткостроковій перспективі Уряд зробить заходи для обмеження розміру додаткових виплат окремим категоріям пенсіонерів понад їхню страхову частину пенсії.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Обіцянки Уряду

За словами Железняка, за підтримки МВФ та Світового банку ми розробляємо комплексну пенсійну реформу, що охоплює всі компоненти системи.

Уряд забезпечить через компенсуючі заходи щодо доходів або видатків — що реформа не збільшить дефіцит у середньостроковій перспективі.

Крім того, Уряд утримається від:

  • запровадження нових спеціальних пенсій або привілеїв;
  • ухвалення нового законодавства, яке створювало б додаткові умовні пенсійні зобов’язання без забезпечення фінансовими ресурсами;
  • змін, що призвели б до зниження законодавчо визначеного пенсійного віку.

«У короткостроковій перспективі Уряд зробить заходи для обмеження розміру додаткових виплат окремим категоріям пенсіонерів понад їхню страхову частину пенсії. Також запропонує уніфікований підхід до щорічного підвищення всіх пенсій у системі — виключно через механізм індексації.

Читайте також: Уряд хоче перейти на загальні умови індексації пенсій, всім, кому пенсія встановлена спецзаконами

Зокрема, подасть законопроєкт про припинення практики прив’язки щорічного підвищення окремих спеціальних пенсій до зростання заробітних плат", — зазначив Железняк.

Домовленності з МВФ

Раніше «Мінфін» писав, що МВФ назвав дві головні передумови, які українська влада має виконати, перш ніж Виконавча рада Фонду зможе розглянути та затвердити нову чотирирічну Програму розширеного фінансування (EFF) із потенційним доступом до $8,2 млрд.

Серед ключових передумов, які Україна має виконати, входять:

  • Бюджет: Ухвалення державного бюджету на 2026 рік.
  • Податкова база: Розширення податкової бази, зокрема, через охоплення доходів від онлайн-операцій.
  • Митниця: Усунення митних «лазівок» для імпорту споживчих товарів та скасування пільг щодо реєстрації платників ПДВ.
  • Тіньова економіка: Провадження контрзаходів проти неформальної економіки, включаючи посилення конкуренції у сфері державних закупівель та усунення прогалин у Трудовому кодексі.
