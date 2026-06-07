Обвал акцій виробників чипів стер із ринку $1,3 трлн: під ударом Nvidia та AMD

На фондовому ринку США зафіксовано масштабне падіння акцій виробників чипів, яке коштувало інвесторам близько $1,3 трлн ринкової вартості. Глибоке піке зачепило головних фаворитів ШІ-буму, включаючи Nvidia, Micron Technology та AMD, після того як слабкий квартальний звіт компанії Broadcom спровокував ланцюгову реакцію на Волл-стріт. Про це повідомляє Reuters.

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Профільний індекс чипмейкерів PHLX обвалився на 10,3%. Це стало найбільшим одноденним падінням індексу з березня 2020 року, коли пандемія коронавірусу дестабілізувала світові ринки.

Чому панікують інвестори

Розпродаж акцій посилився в п'ятницю, продовживши падіння четверга. Приводом став звіт Broadcom (одного з головних бенефіціарів ШІ-перегонів), який показав, що попит на її кастомні ШІ-чипи виявився нижчим за завищені очікування ринку. За два дні акції самої Broadcom втратили майже 20%.

Сумарне падіння індексу PHLX на 12% за дві сесії свідчить про те, що інвестори починають дедалі більше непокоїтися через надто дорогі та переоцінені акції технологічних компаній. Це відбувається якраз напередодні гучного IPO компанії SpaceX Ілона Маска, запланованого на наступний тиждень із оцінкою у $1,75 трлн.

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Окрім внутрішніх проблем сектору, інвесторів налякали сильніші, ніж очікувалося, дані про ринок праці США, які посилили побоювання щодо тривалого утримання високих відсоткових ставок ФРС. На цьому тлі загальний індекс S&P 500 просів на 2,6%.

Хто втратив найбільше

Незважаючи на те, що у середу індекс виробників чипів оновив історичний максимум і навіть після нинішнього обвалу все ще демонструє зростання на 73% з початку року, п'ятничні втрати окремих гігантів виявилися суттєвими:

Nvidia (найдорожчий виробник чипів у світі) впала приблизно на 6%, що зменшило її ринкову капіталізацію на понад $300 млрд.

Micron Technology обвалилася на 13%, втративши близько $150 млрд вартості.

Marvell Technology, яка останнім часом була улюбленицею інвесторів, втратила 17%.

AMD просіла майже на 11%.

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Думка експертів

«Досі було багато людей, які просто сліпо викуповували будь-яке падіння акцій. Сліпа стратегія „купуй на спаді“ приносила гроші, але сьогодні цьому прийшов кінець», — зазначає трейдер Triple D Trading Денніс Дік.

Водночас головний стратег з акцій Wells Fargo Осунг Квон закликає не панікувати.

«Сектор напівпровідників був сильно перекуплений. Саме тому ми бачимо цей розпродаж. Проте я не думаю, що це кінець „бичачого“ (зростаючого, — ред.) ринку для виробників чипів», — заявив він.