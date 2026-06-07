Спотові біткоїн-ETF пережили один із найгірших тижнів: інвестори вивели $1,7 млрд

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 червня 2026, 16:34

Спотові біткоїн-ETF пережили один із найгірших тижнів: інвестори вивели $1,7 млрд

Сектор американських спотових біткоїн-ETF пережив один із найважчих тижнів у своїй історії. За період з 1 по 5 червня 2026 року чистий відтік капіталу з цих інструментів сягнув $1,72 млрд. Цей результат став другим за масштабністю провалом за весь час існування крипто-ETF, повідомляє Incrypted з посиланням на дані SoSoValue.

Сектор американських спотових біткоїн-ETF пережив один із найважчих тижнів у своїй історії.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Головні втрати біткоїн-ETF: BlackRock під основним ударом

Основний удар припав на інвестиційного гіганта BlackRock. З його флагманського фонду IBIT вкладники забрали $1,34 млрд. Інші великі гравці також зафіксували суттєві втрати:

  • Fidelity (FBTC) — $201,92 млн;
  • Grayscale (GBTC) — $144,36 млн;
  • ARK Invest і 21Shares (ARKB) — $49,71 млн;
  • Bitwise (BITB) — $15,57 млн;
  • Invesco Galaxy (BTCO) — $12,65 млн.

Чинити опір негативному тренду змогли лише два фонди: MSBT залучив додаткові $35,05 млн, а HODL зріс на скромні $4,22 млн. Водночас показники фондів BTC, BRRR, EZBC, BTCW та DEFI за звітні дні залишилися без змін.

Ethereum-фонди не втримали позиції

Аналогічне падіння інтересу інвесторів зачепило і спотові Ethereum-ETF, які завершили п'ятиденку в глибокому «мінусі». Сумарно з інструментів на базі другої за капіталізацією криптовалюти вивели $168,22 млн.

Тут лідером за відтоком коштів знову став продукт від BlackRock — фонд ETHA втратив $111,52 млн. Менш масштабні, але відчутні втрати понесли Fidelity (FETH) — мінус $26,46 млн та Grayscale (ETH), з якого забрали $25,41 млн. Ще $3,87 млн втратив ETHE від Grayscale і $0,98 млн — ETHB (21Shares). Решта фондів (ETHV, ETHW, QETH, EZET та TETH) зафіксували повне затишшя.

Читайте також: Zcash втратила понад половину вартості через критичну уразливість: що відомо

Альткоїн-ETF та Гонконг

На тлі паніки навколо лідерів крипторинку, сектор фондів на базі інших альткоїнів продемонстрував неоднорідний рух капіталу:

У плюсі: Найбільший приплив капіталу згенерував HYPE-ETF (+ $16,65 млн). Позитивну динаміку також показали фонди на XRP (+ $2,62 млн), BNB (+ $1,21 млн), DOGE (+ $0,66 млн) та LINK (+ $0,13 млн).

У мінусі: Інвестори активно розпродавали Solana-ETF, що призвело до виведення $6,52 млн. Позиції продуктів на базі Litecoin, Avalanche, Hedera та Polkadot не змінилися.

На окрему увагу заслуговує ринок Гонконгу, який продемонстрував повну протилежність американському тренду. Поки у США фіксували мільярдні втрати, гонконзькі спотові біткоїн-ETF закрили тиждень у плюсі, зафіксувавши чистий приплив у розмірі 41,5 BTC.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
crowl
crowl
7 червня 2026, 20:06
#
Лише клоуни виводять зараз. Тру інсайдери виводять коли воно ATH.
зараз треба навпаки скуповувати
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами