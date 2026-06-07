Спотові біткоїн-ETF пережили один із найгірших тижнів: інвестори вивели $1,7 млрд

Сектор американських спотових біткоїн-ETF пережив один із найважчих тижнів у своїй історії. За період з 1 по 5 червня 2026 року чистий відтік капіталу з цих інструментів сягнув $1,72 млрд. Цей результат став другим за масштабністю провалом за весь час існування крипто-ETF, повідомляє Incrypted з посиланням на дані SoSoValue.

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Головні втрати біткоїн-ETF: BlackRock під основним ударом

Основний удар припав на інвестиційного гіганта BlackRock. З його флагманського фонду IBIT вкладники забрали $1,34 млрд. Інші великі гравці також зафіксували суттєві втрати:

Fidelity (FBTC) — $201,92 млн;

Grayscale (GBTC) — $144,36 млн;

ARK Invest і 21Shares (ARKB) — $49,71 млн;

Bitwise (BITB) — $15,57 млн;

Invesco Galaxy (BTCO) — $12,65 млн.

Чинити опір негативному тренду змогли лише два фонди: MSBT залучив додаткові $35,05 млн, а HODL зріс на скромні $4,22 млн. Водночас показники фондів BTC, BRRR, EZBC, BTCW та DEFI за звітні дні залишилися без змін.

Ethereum-фонди не втримали позиції

Аналогічне падіння інтересу інвесторів зачепило і спотові Ethereum-ETF, які завершили п'ятиденку в глибокому «мінусі». Сумарно з інструментів на базі другої за капіталізацією криптовалюти вивели $168,22 млн.

Тут лідером за відтоком коштів знову став продукт від BlackRock — фонд ETHA втратив $111,52 млн. Менш масштабні, але відчутні втрати понесли Fidelity (FETH) — мінус $26,46 млн та Grayscale (ETH), з якого забрали $25,41 млн. Ще $3,87 млн втратив ETHE від Grayscale і $0,98 млн — ETHB (21Shares). Решта фондів (ETHV, ETHW, QETH, EZET та TETH) зафіксували повне затишшя.

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Альткоїн-ETF та Гонконг

На тлі паніки навколо лідерів крипторинку, сектор фондів на базі інших альткоїнів продемонстрував неоднорідний рух капіталу:

У плюсі: Найбільший приплив капіталу згенерував HYPE-ETF (+ $16,65 млн). Позитивну динаміку також показали фонди на XRP (+ $2,62 млн), BNB (+ $1,21 млн), DOGE (+ $0,66 млн) та LINK (+ $0,13 млн).

У мінусі: Інвестори активно розпродавали Solana-ETF, що призвело до виведення $6,52 млн. Позиції продуктів на базі Litecoin, Avalanche, Hedera та Polkadot не змінилися.

На окрему увагу заслуговує ринок Гонконгу, який продемонстрував повну протилежність американському тренду. Поки у США фіксували мільярдні втрати, гонконзькі спотові біткоїн-ETF закрили тиждень у плюсі, зафіксувавши чистий приплив у розмірі 41,5 BTC.