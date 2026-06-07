На Запорізькій АЕС відновили зовнішнє живлення після 15-годинного блекауту — МАГАТЕ

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
7 червня 2026, 10:01

На Запорізькій АЕС відновили зовнішнє живлення після 15-годинного блекауту — МАГАТЕ

На Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) повернули зовнішнє електропостачання. Станція залишалася знеструмленою протягом 15 годин, під час яких усі шість зупинених реакторів охолоджувалися виключно завдяки роботі аварійних дизель-генераторів. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у Х.

На Запорізькій АЕС відновили зовнішнє живлення після 15-годинного блекауту — МАГАТЕ
Фото: ЗАЕС

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі наголосив, що цей інцидент став уже 18-м випадком повної втрати зовнішнього живлення ЗАЕС за час повномасштабної війни.

За його словами, останнє 15-годинне знеструмлення стало одним із найтриваліших. Гроссі підкреслив надзвичайну вразливість електромережі та наголосив на нагальній необхідності проведення планових ремонтних робіт на пошкоджених лініях електропередач.

Очільник МАГАТЕ наголосив на терміновій потребі забезпечити режим припинення вогню під егідою агентства на час, необхідний для відновлення ліній, аби гарантувати безпеку ремонтних бригад та самої АЕС.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Україна та рф домовилися про локальне перемир'я біля ЗАЕС. Це дозволило 5 червня 2026 року розпочати невідкладні ремонтні роботи на магістральній лінії електропередач, щоб запобігти загрозі ядерної аварії.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізька АЕС перебуває під контролем російських військ з березня 2022 року. Протягом усього часу окупації російська федерація вдається до спроб юридично легітимізувати своє захоплення об'єкта, що є прямим порушенням міжнародного права.

Останні кроки російського регулятора «Ростехнадзор» міжнародна спільнота кваліфікує як черговий етап ядерного шантажу. Такі дії агресора суттєво підвищують ризики для радіаційної безпеки не лише Східної Європи, а й усього світу.

На тлі пошуку шляхів деескалації з боку США з'явилася пропозиція щодо запровадження формату спільного управління ЗАЕС. Ця модель передбачає залучення трьох сторін: України, росії та Сполучених Штатів.

Однак цей план наштовхнувся на жорстку критику Києва. Україна наполягає на повному виведенні російських військ і поверненні станції під контроль законного оператора — Енергоатома.

«Мінфін» писав, що літом 2025 року Україна відновила електропостачання на ЗАЕС після російського удару та блекауту.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
PashaKyl
PashaKyl
7 червня 2026, 11:01
#
Не зрозуміло з нашої сторони відповідно єлектроживлення чи з боку росії
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами