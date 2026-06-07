На Запорізькій АЕС відновили зовнішнє живлення після 15-годинного блекауту — МАГАТЕ

На Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) повернули зовнішнє електропостачання. Станція залишалася знеструмленою протягом 15 годин, під час яких усі шість зупинених реакторів охолоджувалися виключно завдяки роботі аварійних дизель-генераторів. Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) у Х.

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Генеральний директор агентства Рафаель Гроссі наголосив, що цей інцидент став уже 18-м випадком повної втрати зовнішнього живлення ЗАЕС за час повномасштабної війни.

За його словами, останнє 15-годинне знеструмлення стало одним із найтриваліших. Гроссі підкреслив надзвичайну вразливість електромережі та наголосив на нагальній необхідності проведення планових ремонтних робіт на пошкоджених лініях електропередач.

Очільник МАГАТЕ наголосив на терміновій потребі забезпечити режим припинення вогню під егідою агентства на час, необхідний для відновлення ліній, аби гарантувати безпеку ремонтних бригад та самої АЕС.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Україна та рф домовилися про локальне перемир'я біля ЗАЕС. Це дозволило 5 червня 2026 року розпочати невідкладні ремонтні роботи на магістральній лінії електропередач, щоб запобігти загрозі ядерної аварії.

Ситуація на ЗАЕС

Запорізька АЕС перебуває під контролем російських військ з березня 2022 року. Протягом усього часу окупації російська федерація вдається до спроб юридично легітимізувати своє захоплення об'єкта, що є прямим порушенням міжнародного права.

Останні кроки російського регулятора «Ростехнадзор» міжнародна спільнота кваліфікує як черговий етап ядерного шантажу. Такі дії агресора суттєво підвищують ризики для радіаційної безпеки не лише Східної Європи, а й усього світу.

На тлі пошуку шляхів деескалації з боку США з'явилася пропозиція щодо запровадження формату спільного управління ЗАЕС. Ця модель передбачає залучення трьох сторін: України, росії та Сполучених Штатів.

Однак цей план наштовхнувся на жорстку критику Києва. Україна наполягає на повному виведенні російських військ і поверненні станції під контроль законного оператора — Енергоатома.

«Мінфін» писав, що літом 2025 року Україна відновила електропостачання на ЗАЕС після російського удару та блекауту.