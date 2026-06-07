Кабмін виділяє Києву додаткові 2 мільярди на підготовку до зими та захист енергооб'єктів

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про надання додаткового фінансування столиці для забезпечення сталого проходження майбутнього опалювального сезону. Києву виділять ще 2 млрд грн, які будуть спрямовані на захист критичної енергетичної інфраструктури та безперебійне теплопостачання міста. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

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За її словами, уряд допомагає місцевій владі повною мірою реалізувати План стійкості столиці, щоб належним чином підготувати Київ до зими.

Куди спрямують кошти

Додаткові 2 млрд грн підуть безпосередньо на захист ключових енергетичних об'єктів від можливих загроз та на заходи, що дозволять захистити киян від потенційних перебоїв із постачанням тепла взимку.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Кабмін виділив із резервного фонду державного бюджету 3 млрд грн на екстрене облаштування додаткових джерел тепла. За ці кошти планують придбати та встановити 216 блочно-модульних котелень, щоб забезпечити стабільне теплопостачання в будинках та квартирах в умовах російського енергетичного терору.

З цієї суми 966 млн грн буде спрямовано Агентству відновлення для реалізації проєктів у Києві. Ще понад 2 млрд грн отримають регіони в межах реалізації Планів стійкості.