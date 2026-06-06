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6 червня 2026, 15:30

Середня зарплата в Україні перевищить 44 тисячі грн у 2029 році — прогноз уряду

Кабінет Міністрів прогнозує поступове зростання середньої зарплати, яка у 2029 році становитиме понад 44 тисячі гривень. Про це свідчить постанова № 695 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2027−2029 роки».

Середня зарплата в Україні перевищить 44 тисячі грн у 2029 році — прогноз уряду
Фото: НБУ

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У документі змодельовано два можливі шляхи розвитку економічної ситуації. Перший, оптимістичний сценарій (сценарій 1), розрахований на значне зниження безпекових ризиків уже з 2027 року. Другий, песимістичний варіант (сценарій 2), побудований на припущенні, що агресія з боку росії продовжуватиметься.

Як зростатимуть зарплати українців

Згідно з офіційними даними урядової таблиці макропоказників, середньомісячна номінальна заробітна плата працівників (до вирахування податків) продемонструє впевнене зростання в обох сценаріях, проте темпи відрізнятимуться:

  • У 2027 році за оптимістичним варіантом вона становитиме 35 010 грн, за песимістичним — 34 409 грн.
  • У 2028 році прогнозується зростання до 39 362 грн (сценарій 1) або до 38 603 грн (сценарій 2).
  • У 2029 році середня зарплата вийде на пікові показники і сягне 44 083 грн у разі покращення безпекової ситуації. Якщо ж війна триватиме, вона очікується на рівні 43 185 грн.

Читайте також: Держстат: Середня зарплата в Україні у І кварталі перевищила 28,8 тисяч грн, гендерний розрив — 27%

Паралельно з цим уряд закладає збільшення загального фонду оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців. Якщо у 2027 році він коливатиметься в межах 3,60−3,65 трлн грн, то до 2029 року цей показник має вирости до 3,96−4,01 трлн грн залежно від сценарію розвитку економіки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
kadaad1988
kadaad1988
6 червня 2026, 15:45
#
А какой будет курс доллара?
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0
Kikudzuki
Kikudzuki
6 червня 2026, 16:49
#
Во первых, с зарплаты снимают слишком большой процент налогов, что делает зарплату не привлекательной для потенциальных работников. Во вторых, даже высокая зарплата совершенно не гарантирует человеку высокую пенсию, что вообще полностью снижает заинтересованность в официальном оформлении. В третьих, где собираетесь брать работников? Разве что, придется полагаться на индусов.
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