Середня зарплата в Україні перевищить 44 тисячі грн у 2029 році — прогноз уряду

Кабінет Міністрів прогнозує поступове зростання середньої зарплати, яка у 2029 році становитиме понад 44 тисячі гривень. Про це свідчить постанова № 695 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2027−2029 роки».

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У документі змодельовано два можливі шляхи розвитку економічної ситуації. Перший, оптимістичний сценарій (сценарій 1), розрахований на значне зниження безпекових ризиків уже з 2027 року. Другий, песимістичний варіант (сценарій 2), побудований на припущенні, що агресія з боку росії продовжуватиметься.

Як зростатимуть зарплати українців

Згідно з офіційними даними урядової таблиці макропоказників, середньомісячна номінальна заробітна плата працівників (до вирахування податків) продемонструє впевнене зростання в обох сценаріях, проте темпи відрізнятимуться:

У 2027 році за оптимістичним варіантом вона становитиме 35 010 грн, за песимістичним — 34 409 грн.

У 2028 році прогнозується зростання до 39 362 грн (сценарій 1) або до 38 603 грн (сценарій 2).

У 2029 році середня зарплата вийде на пікові показники і сягне 44 083 грн у разі покращення безпекової ситуації. Якщо ж війна триватиме, вона очікується на рівні 43 185 грн.

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Паралельно з цим уряд закладає збільшення загального фонду оплати праці найманих працівників і грошового забезпечення військовослужбовців. Якщо у 2027 році він коливатиметься в межах 3,60−3,65 трлн грн, то до 2029 року цей показник має вирости до 3,96−4,01 трлн грн залежно від сценарію розвитку економіки.