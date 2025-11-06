Уряд хоче перейти на загальні умови індексації пенсій, всім, кому пенсія встановлена спецзаконами

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За словами Підласої, 5 листопада Уряд направив до Ради доопрацьований Бюджет-2026.

збільшити доходи загального фонду держбюджету від підвищення податку на прибуток банків (+30 млрд грн до доходів бюджету),

половину «банківського податку», який мав би зараховуватись в місцеві бюджети (4,3 млрд грн), спрямувати на закупівлю пасажирських вагонів для УЗ. Крім цього, ДП «Фінансування інфраструктурних проєктів» поверне в бюджет 1,4 млрд грн, які теж будуть спрямовані на закупівлю вагонів (всього разом 5,7 млрд грн),

зафіксовано в тексті законопроєкту, що мінімум 1 млрд грн має спрямовуватись на гуманітарне розмінування земель,

дивіденди «Укрфінжитла» (1,27 млрд грн) спрямувати на програму пільгової іпотеки (аналогічно до 2025 року),

надати Мінфіну право за рішенням Уряду здійснити обмін ОВДП, що є у власності НБУ, на нові ОВДП на умовах, погоджених із НБУ,

зараховувати 50% ПДФО, що сплачується резидентами Defense City, до бюджету громади, куди релокується підприємство, і спрямовувати ці гроші на створення інфраструктури, підтримку релокації або на захист виробництва,

перераховано реверс та дотації для місцевих бюджетів, відповідно до чисельності населення за даними Держстату та реєстру ВПО Мінсоцу (замість даних Міграційної служби),

доручення Уряду розглянути можливість з 1 вересня додатково підвищити заробітні плати вчителів (до підвищення на 30%, яке вже заплановано з 1 січня).

Окремо варто зазначити, що розподіл ПДФО залишився без змін проти І читання — 60% ПДФО пропонується зараховувати до місцевих бюджетів.