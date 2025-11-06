Уряд доручив собі до 1 липня 2026 року подати до ВРУ законопроєкт щодо встановлення єдиних підходів до пенсійного віку та здійснення індексації пенсій на загальних умовах тим, кому пенсія встановлена спеціальними законами. Про це повідомила Голова Бюджетного Комітету Роксолана Підласа.
Уряд хоче перейти на загальні умови індексації пенсій, всім, кому пенсія встановлена спецзаконами
За словами Підласої, 5 листопада Уряд направив до Ради доопрацьований Бюджет-2026.
Основні зміни
-
збільшити доходи загального фонду держбюджету від підвищення податку на прибуток банків (+30 млрд грн до доходів бюджету),
-
половину «банківського податку», який мав би зараховуватись в місцеві бюджети (4,3 млрд грн), спрямувати на закупівлю пасажирських вагонів для УЗ. Крім цього, ДП «Фінансування інфраструктурних проєктів» поверне в бюджет 1,4 млрд грн, які теж будуть спрямовані на закупівлю вагонів (всього разом 5,7 млрд грн),
-
зафіксовано в тексті законопроєкту, що мінімум 1 млрд грн має спрямовуватись на гуманітарне розмінування земель,
-
дивіденди «Укрфінжитла» (1,27 млрд грн) спрямувати на програму пільгової іпотеки (аналогічно до 2025 року),
-
надати Мінфіну право за рішенням Уряду здійснити обмін ОВДП, що є у власності НБУ, на нові ОВДП на умовах, погоджених із НБУ,
-
зараховувати 50% ПДФО, що сплачується резидентами Defense City, до бюджету громади, куди релокується підприємство, і спрямовувати ці гроші на створення інфраструктури, підтримку релокації або на захист виробництва,
-
перераховано реверс та дотації для місцевих бюджетів, відповідно до чисельності населення за даними Держстату та реєстру ВПО Мінсоцу (замість даних Міграційної служби),
-
доручення Уряду розглянути можливість з 1 вересня додатково підвищити заробітні плати вчителів (до підвищення на 30%, яке вже заплановано з 1 січня).
-
Окремо варто зазначити, що розподіл ПДФО залишився без змін проти І читання — 60% ПДФО пропонується зараховувати до місцевих бюджетів.
-
Доходи від «податку на OLX» та «податку на солодку газовану воду» також залишились враховані в доходах бюджету.
Найбільші зміни видаткової частини держбюджету
-
+18,9 млрд грн на резервний фонд,
-
+6,6 млрд грн на підвищення зарплати викладачів закладів вищої освіти,
-
-8,24 млрд грн — зменшення видатків на Державну прикордонну службу (перерозподілили переважно на користь Нацгвардії — 5,85 млрд грн та Нацполіції — 2,29 млрд грн),
-
+1 млрд грн на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу та страхових премій від воєнних ризиків,
-
+1 млрд грн — укриття в садочках,
-
+528 млн грн — публічні інвестиційні проєкти в сфері охорони здоров’я (попередньо — на реконструкцію Харківської обласної дитячої лікарні, але це має ще затвердити Стратегічна інвестиційна рада). Загалом всі медичні ПІПи передаються під МОЗ,
-
+500 млн грн на підтримку релокованих закладів вищої технічної освіти з прифронтових територій,
-
+500 млн грн місцевим бюджетам на житло для евакуйованих осіб та ВПО.
-
Зміни менше 500 млн грн можна буде переглянути в додатках до бюджету на сайті Верховної Ради.
Верховна Рада планує розглянути Бюджет-2026 в другому читанні 18 листопада.
