Уряд хоче перейти на загальні умови індексації пенсій, всім, кому пенсія встановлена спецзаконами

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 листопада 2025, 8:53

Уряд хоче перейти на загальні умови індексації пенсій, всім, кому пенсія встановлена спецзаконами

Уряд доручив собі до 1 липня 2026 року подати до ВРУ законопроєкт щодо встановлення єдиних підходів до пенсійного віку та здійснення індексації пенсій на загальних умовах тим, кому пенсія встановлена спеціальними законами. Про це повідомила Голова Бюджетного Комітету Роксолана Підласа.

Уряд доручив собі до 1 липня 2026 року подати до ВРУ законопроєкт щодо встановлення єдиних підходів до пенсійного віку та здійснення індексації пенсій на загальних умовах тим, кому пенсія встановлена спеціальними законами.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

За словами Підласої, 5 листопада Уряд направив до Ради доопрацьований Бюджет-2026.

Основні зміни

  • збільшити доходи загального фонду держбюджету від підвищення податку на прибуток банків (+30 млрд грн до доходів бюджету),

  • половину «банківського податку», який мав би зараховуватись в місцеві бюджети (4,3 млрд грн), спрямувати на закупівлю пасажирських вагонів для УЗ. Крім цього, ДП «Фінансування інфраструктурних проєктів» поверне в бюджет 1,4 млрд грн, які теж будуть спрямовані на закупівлю вагонів (всього разом 5,7 млрд грн),

  • зафіксовано в тексті законопроєкту, що мінімум 1 млрд грн має спрямовуватись на гуманітарне розмінування земель,

  • дивіденди «Укрфінжитла» (1,27 млрд грн) спрямувати на програму пільгової іпотеки (аналогічно до 2025 року),

  • надати Мінфіну право за рішенням Уряду здійснити обмін ОВДП, що є у власності НБУ, на нові ОВДП на умовах, погоджених із НБУ,

  • зараховувати 50% ПДФО, що сплачується резидентами Defense City, до бюджету громади, куди релокується підприємство, і спрямовувати ці гроші на створення інфраструктури, підтримку релокації або на захист виробництва,

  • перераховано реверс та дотації для місцевих бюджетів, відповідно до чисельності населення за даними Держстату та реєстру ВПО Мінсоцу (замість даних Міграційної служби),

  • доручення Уряду розглянути можливість з 1 вересня додатково підвищити заробітні плати вчителів (до підвищення на 30%, яке вже заплановано з 1 січня).

  • Окремо варто зазначити, що розподіл ПДФО залишився без змін проти І читання — 60% ПДФО пропонується зараховувати до місцевих бюджетів.

  • Доходи від «податку на OLX» та «податку на солодку газовану воду» також залишились враховані в доходах бюджету.

Найбільші зміни видаткової частини держбюджету

  • +18,9 млрд грн на резервний фонд,

  • +6,6 млрд грн на підвищення зарплати викладачів закладів вищої освіти,

  • -8,24 млрд грн — зменшення видатків на Державну прикордонну службу (перерозподілили переважно на користь Нацгвардії — 5,85 млрд грн та Нацполіції — 2,29 млрд грн),

  • +1 млрд грн на часткову компенсацію майнових втрат бізнесу та страхових премій від воєнних ризиків,

  • +1 млрд грн — укриття в садочках,

  • +528 млн грн — публічні інвестиційні проєкти в сфері охорони здоров’я (попередньо — на реконструкцію Харківської обласної дитячої лікарні, але це має ще затвердити Стратегічна інвестиційна рада). Загалом всі медичні ПІПи передаються під МОЗ,

  • +500 млн грн на підтримку релокованих закладів вищої технічної освіти з прифронтових територій,

  • +500 млн грн місцевим бюджетам на житло для евакуйованих осіб та ВПО.

  • Зміни менше 500 млн грн можна буде переглянути в додатках до бюджету на сайті Верховної Ради.

Верховна Рада планує розглянути Бюджет-2026 в другому читанні 18 листопада.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають edyomina, Lololoq, S1ax и 12 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами