Трамп пропонує передати американцям частку в ШІ-гігантах

Президент США Дональд Трамп здивував керівників Кремнієвої долини несподіваною ініціативою. Він запропонував, щоб американська держава отримала невелику частку власності в провідних компаніях сфери штучного інтелекту (ШІ). За його задумом, це дозволить американському народу розділити успіх компаній, чия вартість невдовзі сягне трильйонів доларів , повідомляє Axios.

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«У цьому є щось дуже цікаве, коли це стає майже партнерством з американською громадськістю. Це була б чудова штука… Це зробило б їх багатшими», — заявив Трамп журналістам на борту президентського літака Air Force One.

Чому ШІ-індустрія підтримує цю ідею?

Як зазначають аналітики, технологічний сектор наразі стикається із серйозним браком популярності серед американців. Керівники галузі, а тепер і президент США, вважають: якщо пересічні громадяни отримають пряму вигоду від «шаленого капіталу», який генерує ШІ, ставлення суспільства до технології суттєво покращиться.

Ідея набуває особливої актуальності на тлі підготовки до майбутнього виходу на біржу (IPO) таких гігантів, як OpenAI, Anthropic та SpaceX.

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«Там настільки великі гроші і масштаби, що існують концепції, за яких частки компаній можна було б передати американському народу. Ми вивчимо це питання, щоб американці могли виграти від успіху ШІ. До того ж так технологія їм більше подобатиметься», — додав Трамп, наголосивши, що США наразі випереджають Китай у технологічних перегонах і планують утримувати лідерство.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман просував цю ідею перед адміністрацією Трампа протягом останнього року. Крім того, цього тижня тему підігрів сенатор Берні Сандерс, який запропонував надати суспільству «пряму частку власності» у провідних ШІ-компаніях через одноразовий 50% податок, який виплачувався б акціями.

Звісно, представники самої індустрії, які підтримують цю ідею, воліли б віддати набагато менше для створення суверенного ШІ-фонду добробуту — наразі обговорюються варіанти в межах 1−5% акцій.

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Передісторія

Альтман лобіював цю концепцію спочатку в приватних розмовах з урядовцями, потім у межах своєї програми «Новий курс для ШІ», а цього тижня — і на Капітолійському пагорбі, під час зустрічей із Сандерсом та лідерами обох партій.

Ідея створення «Суверенного фонду добробуту» була однією з найгучніших у документі OpenAI «Промислова політика для епохи інтелекту», який вийшов у квітні.