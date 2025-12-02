Exxon веде переговори з Іраком щодо купівлі частки «Лукойлу» у родовищі Західна Курна-2

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
2 грудня 2025, 15:41

Exxon веде переговори з Іраком щодо купівлі частки «Лукойлу» у родовищі Західна Курна-2

Американський нафтовий гігант Exxon Mobil звернувся до Міністерства нафти Іраку, висловивши зацікавленість у придбанні мажоритарної частки російської компанії «Лукойл» у гігантському нафтовому родовищі Західна Курна-2. Про це Reuters повідомили п'ять іракських офіційних джерел, обізнаних із ситуацією.

Exxon веде переговори з Іраком щодо купівлі частки «Лукойлу» у родовищі Західна Курна-2

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Цей крок може стати значним розширенням повернення американської корпорації до Іраку, оскільки Москва намагається позбутися ключових енергетичних активів на тлі санкцій США, накладених на «Лукойл».

Ціна питання та ключовий актив

Родовище Західна Курна-2 є найбільшим іноземним активом «Лукойлу», де компанії належить 75% операційної частки. Це одне з найбільших родовищ у світі, що видобуває близько 470 000 барелів на день.

Родовище Західна Курна-2 становить близько 9% від загального видобутку нафти в Іраку, який є другим за величиною виробником ОПЕК після Саудівської Аравії.

За оцінками фінансових аналітиків, ринкова вартість цього активу становить близько $1,6 млрд. Розрахунок базується на обсягах видобутку та запасах, що перевищують 8 мільярдів барелів.

«Лукойл» раніше оголосив про форс-мажор на родовищі після того, як Ірак призупинив виплати компанії готівкою та сирою нафтою.

Exxon — пріоритетний наступник

Exxon Mobil, яка минулого року вийшла із сусіднього проєкту «Західна Курна 1», зараз активно повертається до Іраку. У жовтні компанія підписала необов'язкову угоду про допомогу в розробці гігантського нафтового родовища Маджнун та розширенні експорту нафти.

Іракські чиновники відкрито висловлюють зацікавленість в американському гіганті як наступнику росіян.

«Exxon є нашим пріоритетним варіантом для заміни „Лукойлу“. Компанія має необхідні потужності та досвід для управління таким великим і складним родовищем, як Західна Курна-2», — сказав один із високопосадовців іракського нафтового сектору.

Міністерство нафти Іраку в понеділок підтвердило, що запросило кілька нафтових компаній США до переговорів про поглинання «Західної Курни-2» через конкурсний тендерний процес.

Читайте також: «Лукойл» під загрозою: Блокування угоди зі США може призвести до втрати активів на 14 млрд євро

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Міністерство фінансів США через Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило нові санкції проти енергетичного сектору росії.

Санкції стосуються двох найбільших нафтових компаній росії, які тепер внесені до чорного списку:

  • «Роснєфть» — вертикально інтегрована енергетична компанія, що займається видобутком, транспортуванням, переробкою та продажем нафти і газу.
  • «Лукойл» — Займається розвідкою, видобутком, переробкою та дистрибуцією нафти і газу як у росії, так і за кордоном.

Також під обмеження потрапила низка дочірніх компаній «Роснєфті» та «Лукойлу», а всі організації, що на 50% або більше прямо чи опосередковано належать цим гігантам, автоматично блокуються, навіть якщо не були названі OFAC окремо.

Пізніше президент України Володимир Зеленський оголосив про введення в дію двох пакетів санкцій, які синхронізують українські обмеження з тими, що вже були запроваджені Сполученими Штатами Америки. Головними мішенями стали ключові гравці російського енергетичного сектору — «Роснєфть» та «Лукойл».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами