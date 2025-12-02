Exxon веде переговори з Іраком щодо купівлі частки «Лукойлу» у родовищі Західна Курна-2

Американський нафтовий гігант Exxon Mobil звернувся до Міністерства нафти Іраку, висловивши зацікавленість у придбанні мажоритарної частки російської компанії «Лукойл» у гігантському нафтовому родовищі Західна Курна-2. Про це Reuters повідомили п'ять іракських офіційних джерел, обізнаних із ситуацією.

Цей крок може стати значним розширенням повернення американської корпорації до Іраку, оскільки Москва намагається позбутися ключових енергетичних активів на тлі санкцій США, накладених на «Лукойл».

Ціна питання та ключовий актив

Родовище Західна Курна-2 є найбільшим іноземним активом «Лукойлу», де компанії належить 75% операційної частки. Це одне з найбільших родовищ у світі, що видобуває близько 470 000 барелів на день.

Родовище Західна Курна-2 становить близько 9% від загального видобутку нафти в Іраку, який є другим за величиною виробником ОПЕК після Саудівської Аравії.

За оцінками фінансових аналітиків, ринкова вартість цього активу становить близько $1,6 млрд. Розрахунок базується на обсягах видобутку та запасах, що перевищують 8 мільярдів барелів.

«Лукойл» раніше оголосив про форс-мажор на родовищі після того, як Ірак призупинив виплати компанії готівкою та сирою нафтою.

Exxon — пріоритетний наступник

Exxon Mobil, яка минулого року вийшла із сусіднього проєкту «Західна Курна 1», зараз активно повертається до Іраку. У жовтні компанія підписала необов'язкову угоду про допомогу в розробці гігантського нафтового родовища Маджнун та розширенні експорту нафти.

Іракські чиновники відкрито висловлюють зацікавленість в американському гіганті як наступнику росіян.

«Exxon є нашим пріоритетним варіантом для заміни „Лукойлу“. Компанія має необхідні потужності та досвід для управління таким великим і складним родовищем, як Західна Курна-2», — сказав один із високопосадовців іракського нафтового сектору.

Міністерство нафти Іраку в понеділок підтвердило, що запросило кілька нафтових компаній США до переговорів про поглинання «Західної Курни-2» через конкурсний тендерний процес.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Міністерство фінансів США через Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило нові санкції проти енергетичного сектору росії.

Санкції стосуються двох найбільших нафтових компаній росії, які тепер внесені до чорного списку:

«Роснєфть» — вертикально інтегрована енергетична компанія, що займається видобутком, транспортуванням, переробкою та продажем нафти і газу.

«Лукойл» — Займається розвідкою, видобутком, переробкою та дистрибуцією нафти і газу як у росії, так і за кордоном.

Також під обмеження потрапила низка дочірніх компаній «Роснєфті» та «Лукойлу», а всі організації, що на 50% або більше прямо чи опосередковано належать цим гігантам, автоматично блокуються, навіть якщо не були названі OFAC окремо.

Пізніше президент України Володимир Зеленський оголосив про введення в дію двох пакетів санкцій, які синхронізують українські обмеження з тими, що вже були запроваджені Сполученими Штатами Америки. Головними мішенями стали ключові гравці російського енергетичного сектору — «Роснєфть» та «Лукойл».