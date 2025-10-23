Multi від Мінфін
23 жовтня 2025, 9:33

США запровадили санкції проти «Роснєфти» та «Лукойлу»

Міністерство фінансів США через Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило нові санкції проти енергетичного сектору росії. Це рішення стало відповіддю на відсутність реальних зусиль Москви щодо припинення війни проти України, повідомляє пресслужба відомства.

Міністерство фінансів США через Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило нові санкції проти енергетичного сектору росії.
Фото: AI

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Удар по нафтових гігантах

Нові санкції спрямовані на посилення тиску на російський енергетичний сектор та обмеження здатності Кремля отримувати прибутки для фінансування війни й утримання ослабленої економіки.

«Настав час припинити вбивства та негайно погодитися на припинення вогню. Зважаючи на відмову президента Путіна покласти край цій безглуздій війні, Міністерство фінансів запроваджує санкції проти двох найбільших нафтових компаній росії, які фінансують військову машину Кремля», — заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.

США закликали союзників приєднатися до цих санкцій, підкреслюючи, що мир повністю залежить від готовності росії вести переговори.

Кого торкнулися санкції

Санкції стосуються двох найбільших нафтових компаній росії, які тепер внесені до чорного списку:

  • «Роснєфть» — вертикально інтегрована енергетична компанія, що займається видобутком, транспортуванням, переробкою та продажем нафти і газу.
  • «Лукойл» — Займається розвідкою, видобутком, переробкою та дистрибуцією нафти і газу як у росії, так і за кордоном.

Також під обмеження потрапила низка дочірніх компаній «Роснєфті» та «Лукойлу», а всі організації, що на 50% або більше прямо чи опосередковано належать цим гігантам, автоматично блокуються, навіть якщо не були названі OFAC окремо.

Вторинні санкції

Усі активи та інтереси у власності підсанкційних осіб, які знаходяться на території США або під контролем американських громадян, тепер блокуються.

Міністерство фінансів США також попередило іноземні фінансові установи, що вони ризикують потрапити під вторинні санкції, якщо:

  • вони сприятимуть значним транзакціям з підсанкційними компаніями.
  • надаватимуть послуги, що підтримують військово-промислову базу росії.

OFAC підкреслює, що кінцева мета санкцій — не покарання, а зміна політики Кремля та примус до мирних переговорів. Обмеження можуть бути переглянуті або зняті за умови дотримання росією відповідних вимог і законодавства США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Три літри
Три літри
23 жовтня 2025, 9:46
#
Канарей, як ти там?
