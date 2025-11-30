Україна синхронізувала санкції зі США проти «Роснєфті» та групи «Лукойл»

Президент Володимир Зеленський оголосив про введення в дію двох пакетів санкцій, які синхронізують українські обмеження з тими, що вже були запроваджені Сполученими Штатами Америки. Головними мішенями стали ключові гравці російського енергетичного сектору — «Роснєфть» та «Лукойл». Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський 30 листопада.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Синхронізація зі США: удар по гаманцю війни

Нові обмеження стосуються материнської компанії «Роснєфть», її дочірніх підприємств, а також структур, що входять до групи «Лукойл». Мета цього кроку — закрити юридичні шпарини та посилити фінансову ізоляцію російських енергетичних гігантів, які є головними донорами військового бюджету РФ.

«Зараз санкції проти цих компаній уже відчутно позбавляють грошей російську машину війни, і це треба продовжувати», — наголосив глава держави.

Персональні санкції: оператори дронів

Другий блок обмежень спрямований проти фізичних осіб, причетних до повітряного терору. До санкційних списків потрапили російські військові та фахівці, які організовують системні атаки безпілотників на українські міста.

Влада планує зробити ці санкції міжнародними, працюючи з партнерами над тим, щоб аналогічні обмеження були запроваджені в Європі та США. Це має створити для російських виконавців злочинних наказів відчутні персональні наслідки.