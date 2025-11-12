«Лукойл» під загрозою: Блокування угоди зі США може призвести до втрати активів на 14 млрд євро

Російська нафтова компанія «Лукойл» зіткнулася з глибокою кризою після того, як Сполучені Штати Америки (США) заблокували продаж її закордонного бізнесу сировинному трейдеру Gunvor. Цей крок, здійснений на тлі нових санкцій США, підвищує ризик втрати «Лукойлом» активів на суму близько 14 млрд євро та посилює чутки про можливе поглинання з боку російського конкурента «Роснєфть», повідомляє Financial Times.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Санкції та блокування

Минулого тижня Вашингтон заблокував придбання Gunvor підрозділу Lukoil International, заявивши, що не видасть ліцензію «маріонетці Кремля» Gunvor на управління цими активами.

«Лукойл» має час до 21 листопада, щоб продати або списати міжнародні активи, які він будував десятиліттями, оскільки західні компанії поспішають розірвати зв'язки згідно з вимогами США.

Загроза втрати активів та поглинання

Зазначається, що «Лукойл» може втратити 14 млрд євро — мінімальну вартість закордонних підрозділів, які перебувають у мажоритарній власності компанії. Міноритарні закордонні частки вартістю ще 6 млрд євро не підпадають під дію американських санкцій.

На ринку обговорюють можливість, що активи можуть бути просто вилучені країнами, де вони розташовані.

Блокування угоди посилює тиск на «Лукойл», який вже обмежений на внутрішньому ринку, де домінують державні «Роснєфть» (очолювана союзником Путіна Ігорем Сєчіним) та «Газпром нафта».

«Роснєфть» і Сєчін: Очікування щодо поглинання «Лукойлу»

«Роснєфттю» знову актуалізувалися. Хоча раніше Путін блокував спроби Сєчіна захопити конкурента, інсайдери вважають, що зараз це «вікно» може відкритися.

«Лукойл не має ділового майбутнього. Це компанія з обрізаними крилами», — заявив Володимир Мілов, ексзаступник міністра енергетики рф.

Криза поширюється на європейські активи

Санкції чинять тиск на країни, де «Лукойл» має велику присутність, що призводить до державних втручань:

Ірак: «Лукойл» оголосив форс-мажор на своєму нафтовому родовищі та має намір припинити видобуток і вийти з проєкту, якщо ситуація не вирішиться протягом шести місяців.

Болгарія: Парламент країни, де «Лукойл» володіє єдиним нафтопереробним заводом (НПЗ) і забезпечує близько 10% ВВП, заборонив експорт нафтопродуктів та проклав шлях до конфіскації заводу. Новий закон дозволяє державі призначити керуючого для продажу активів.

Румунія: Уряд має намір «взяти під контроль» місцеві інтереси «Лукойлу» (менший НПЗ та мережа АЗС) для захисту 5 000 робочих місць та забезпечення стабільності енергосистеми.

Молдова: Міністерство енергетики запропонувало викупити інфраструктуру «Лукойлу» для постачання авіапального до єдиного міжнародного аеропорту країни.

Експерти зазначають, що «Лукойл» побудував настільки розгалужену мережу, що спроба скоординувати долю цих активів відкриває «Скриньку Пандори».

Читайте також: Лукойл оголосив форс-мажор на найбільшому нафтовому родовищі за кордоном

Санкції проти компанії

«Мінфін» писав, що Міністерство фінансів США через Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило нові санкції проти енергетичного сектору росії.

Санкції стосуються двох найбільших нафтових компаній росії, які тепер внесені до чорного списку:

«Роснєфть» — вертикально інтегрована енергетична компанія, що займається видобутком, транспортуванням, переробкою та продажем нафти і газу.

«Лукойл» — Займається розвідкою, видобутком, переробкою та дистрибуцією нафти і газу як у росії, так і за кордоном.

Також під обмеження потрапила низка дочірніх компаній «Роснєфті» та «Лукойлу», а всі організації, що на 50% або більше прямо чи опосередковано належать цим гігантам, автоматично блокуються, навіть якщо не були названі OFAC окремо.