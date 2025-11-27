Multi від Мінфін
27 листопада 2025, 12:52

Нобелівський лауреат з економіки назвав причину падіння біткоїну

Зниження популярності президента США Дональда Трампа негативно впливає на першу криптовалюту. Про це заявив нобелівський лауреат з економіки та критик цифрових активів Пол Кругман.

Зниження популярності президента США Дональда Трампа негативно впливає на першу криптовалюту.
Фото: Президент США Дональд Трамп

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

У всьому винен Трамп

«Ціна біткоїна злетіла після перемоги Трампа минулого року, а недавнє падіння співпало із серією його політичних невдач», — написав він у публікації на Substack.

Політик зробив цифрові активи одним із головних пунктів своєї передвиборчої кампанії. Він обіцяв підтримати індустрію та перетворити Сполучені Штати на світову «криптостолицю планети».

При Трампі ставлення регуляторів до криптовалют дійсно змінилося. Керівником SEC став прихильник біткоїна, який позначив створення прозорих та зрозумілих правил для ринку цифрових активів одним із своїх пріоритетів.

Комісія відмовилася від претензій до низки криптопроєктів, включаючи Ripple — у серпні сторони врегулювали конфлікт, що затягнувся на п'ять років.

Читайте також: Трамп хоче, щоб США стали «наддержавою біткоїна»

Президент США також підписав закон GENIUS Act, який встановлює правила для стейблкоїнів, а також помилував творця даркнет-ринку Silk Road Росса Ульбріхта та засновника Binance Чанпена Чжао.

Ключовою подією стала пряма участь Дональда Трампа та членів його сім'ї у секторі цифрових активів: World Liberty Financial, мем-коїни TRUMP та MELANIA, майнінг-компанія American Bitcoin тощо.

Раніше під час розслідування Financial Times з'ясувалося, що Трампи заробили понад $1 млрд на криптовалютних проєктах.

«Чому біткоїн став ставкою на Трампа? Почасти тому, що Трамп, чия сім'я отримувала гігантські хабарі від учасників криптоіндустрії, винагороджував ці інвестиції прокриптовалютною політикою», — наголосив Кругман.

За його словами, цифрові активи стають «інструментом фінансових хижаків, а адміністрація Трампа до них надзвичайно прихильна».

Кругман назвав недавній обвал біткоїна «розворотом ставки на Трампа». За його словами, президент США, як і раніше, прагне підтримати індустрію, яка принесла прибуток його оточенню, та забезпечити сприятливі умови для «фінансових хижаків». Проте вплив глави Білого дому поступово слабшає, зазначив експерт.

Чому Трамп захопився криптовалютою

Трамп заявив в інтерв'ю CBS, що криптовалюта — це «величезна індустрія» і важлива частина його економічного порядку денного.

Трамп не одразу став прихильником криптовалют. У роки, що передували його передвиборчій кампанії 2024 року, він називав криптовалюти «заснованими на повітрі», а біткоїн — «аферою». На певному етапі він навіть назвав антиамериканською криптовалюту через її здатність конкурувати з доларом.

Однак під час передвиборчої кампанії минулого року Трамп змінив свою позицію. Він критикував банки Уолл-стріт, стверджуючи, що його бізнес позбавили фінансування з політичних причин. Це, за словами Еріка Трампа, стало однією із причин звернення до криптовалютної індустрії.

Під час передвиборної кампанії Трамп пообіцяв покласти край «хрестовому походу Байдена проти криптовалют», звільнити голову SEC Гері Генслера у перший же день свого президентства та створити національний резерв біткоїнів у США. «Правила писатимуть люди, які люблять вашу галузь, а не ненавидять її», — заявив він на криптоконференції у Нешвіллі у липні 2024 року.

Курс біткоїна

27 листопада після падіння біткоін наблизився до $92 000. У моменті ціна першої криптовалюти досягла $91 804. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

Рейтинг Трампу

Рейтинг політика нині складає -19%: 38% схвалюють його діяльність, 57% не схвалюють, 4% важко відповісти.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
Kharakternyk
Kharakternyk
27 листопада 2025, 13:13
#
Потужний економіст:)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає andriitim и 3 назареєстрованого відвідувача.
