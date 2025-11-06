Трамп хоче, щоб США стали «наддержавою біткоїна»

Виступаючи в середу на Американському бізнес-форумі в Майамі, штат Флорида, Трамп заявив лідерам бізнесу та підприємцям, що його адміністрація фактично поклала край «війні з криптовалютою», яку вів попередній президент Джо Байден. Про це пише Сoindesk.

Трамп обіцяє зробити Америку «Bitcoin наддержавою»

Президент США заявив учасникам заходу, що він хоче зробити Сполучені Штати «Bitcoin наддержавою» та «криптостолицею світу», повторивши ті почуття, які він висловив минулого року на Bitcoin конференції в Нешвілі під час своєї передвиборчої кампанії.

Трамп зазначив, що в галузі цифрових валют та штучного інтелекту США випереджають Китай, але можуть втратити позиції, якщо не вдадуться до рішучих дій.

«Ми робимо Сполучені Штати Bitcoin наддержавою, криптостолицею світу і безперечним лідером у галузі штучного інтелекту», — заявив Трамп.

«Ми значно випереджаємо Китай. І не забувайте: якщо ми не займемося як слід криптовалютою, Китай захоче цим зайнятися. Вони лише починають, але хочуть цим займатись. Інші країни також хочуть цим займатися. Якщо ми цим не займемося, то це буде величезна індустрія», — зазначив Трамп.

Чому Трамп захопився криптовалютою

Трамп заявив в інтерв'ю CBS, що криптовалюта — це «величезна індустрія» і важлива частина його економічного порядку денного.

Трамп не одразу став прихильником криптовалют. У роки, що передували його передвиборчій кампанії 2024 року, він називав криптовалюти «заснованими на повітрі», а біткоїн — «аферою». На певному етапі він навіть назвав антиамериканською криптовалюту через її здатність конкурувати з доларом.

Однак під час передвиборчої кампанії минулого року Трамп змінив свою позицію. Він критикував банки Уолл-стріт, стверджуючи, що його бізнес позбавили фінансування з політичних причин. Це, за словами Еріка Трампа, стало однією із причин звернення до криптовалютної індустрії.

Під час передвиборної кампанії Трамп пообіцяв покласти край «хрестовому походу Байдена проти криптовалют», звільнити голову SEC Гері Генслера у перший же день свого президентства та створити національний резерв біткоїнів у США. «Правила писатимуть люди, які люблять вашу галузь, а не ненавидять її», — заявив він на криптоконференції у Нешвіллі у липні 2024 року.

Китай та Гонконг активізують гонку цифрових валют

На іншому березі Тихого океану Гонконг та материковий Китай просувають власні ініціативи у сфері цифрових валют. У понеділок влада Гонконгу послабила обмеження для ліцензованих платформ торгівлі віртуальними активами.

Провайдери віртуальних активів (VASP) у місті тепер можуть безпосередньо підключатися до світових бірж і розміщувати нові цифрові активи та стейблкоїни, що регулюються Гонконгом, без необхідності надання 12-місячної історії.

Минулого року спеціальна юрисдикція Китаю схвалила біржові інвестиційні фонди (ETF) біткоїну , а пізніше стала першою юрисдикцією, що дала зелене світло біржовим фондам на ефір, випередивши США майже на три місяці.

Що кажуть експерти

«І Китай, і США прагнуть розширити використання власної валюти, щоб сформувати свою глобальну екосистему користувачів», — сказав Уінстон Ма, запрошений професор юридичного факультету Нью-Йоркського університету.

За даними міжнародної платіжної системи SWIFT, частку долара США довелося трохи менше половини всіх світових транзакцій за обсягом у вересні, тоді як юань піднявся на одну позицію і посів п'яте місце з часткою 3,17%.