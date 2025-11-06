Трамп хоче, щоб США стали «наддержавою біткоїна»

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 листопада 2025, 16:01

Трамп хоче, щоб США стали «наддержавою біткоїна»

Виступаючи в середу на Американському бізнес-форумі в Майамі, штат Флорида, Трамп заявив лідерам бізнесу та підприємцям, що його адміністрація фактично поклала край «війні з криптовалютою», яку вів попередній президент Джо Байден. Про це пише Сoindesk.

Виступаючи в середу на Американському бізнес-форумі в Майамі, штат Флорида, Трамп заявив лідерам бізнесу та підприємцям, що його адміністрація фактично поклала край «війні з криптовалютою», яку вів попередній президент Джо Байден.
Фото: Дональд Трамп

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Трамп обіцяє зробити Америку «Bitcoin наддержавою»

Президент США заявив учасникам заходу, що він хоче зробити Сполучені Штати «Bitcoin наддержавою» та «криптостолицею світу», повторивши ті почуття, які він висловив минулого року на Bitcoin конференції в Нешвілі під час своєї передвиборчої кампанії.

Трамп зазначив, що в галузі цифрових валют та штучного інтелекту США випереджають Китай, але можуть втратити позиції, якщо не вдадуться до рішучих дій.

«Ми робимо Сполучені Штати Bitcoin наддержавою, криптостолицею світу і безперечним лідером у галузі штучного інтелекту», — заявив Трамп.

«Ми значно випереджаємо Китай. І не забувайте: якщо ми не займемося як слід криптовалютою, Китай захоче цим зайнятися. Вони лише починають, але хочуть цим займатись. Інші країни також хочуть цим займатися. Якщо ми цим не займемося, то це буде величезна індустрія», — зазначив Трамп.

Чому Трамп захопився криптовалютою

Трамп заявив в інтерв'ю CBS, що криптовалюта — це «величезна індустрія» і важлива частина його економічного порядку денного.

Трамп не одразу став прихильником криптовалют. У роки, що передували його передвиборчій кампанії 2024 року, він називав криптовалюти «заснованими на повітрі», а біткоїн — «аферою». На певному етапі він навіть назвав антиамериканською криптовалюту через її здатність конкурувати з доларом.

Однак під час передвиборчої кампанії минулого року Трамп змінив свою позицію. Він критикував банки Уолл-стріт, стверджуючи, що його бізнес позбавили фінансування з політичних причин. Це, за словами Еріка Трампа, стало однією із причин звернення до криптовалютної індустрії.

Під час передвиборної кампанії Трамп пообіцяв покласти край «хрестовому походу Байдена проти криптовалют», звільнити голову SEC Гері Генслера у перший же день свого президентства та створити національний резерв біткоїнів у США. «Правила писатимуть люди, які люблять вашу галузь, а не ненавидять її», — заявив він на криптоконференції у Нешвіллі у липні 2024 року.

Китай та Гонконг активізують гонку цифрових валют

На іншому березі Тихого океану Гонконг та материковий Китай просувають власні ініціативи у сфері цифрових валют. У понеділок влада Гонконгу послабила обмеження для ліцензованих платформ торгівлі віртуальними активами.

Провайдери віртуальних активів (VASP) у місті тепер можуть безпосередньо підключатися до світових бірж і розміщувати нові цифрові активи та стейблкоїни, що регулюються Гонконгом, без необхідності надання 12-місячної історії.

Минулого року спеціальна юрисдикція Китаю схвалила біржові інвестиційні фонди (ETF) біткоїну , а пізніше стала першою юрисдикцією, що дала зелене світло біржовим фондам на ефір, випередивши США майже на три місяці.

Що кажуть експерти

«І Китай, і США прагнуть розширити використання власної валюти, щоб сформувати свою глобальну екосистему користувачів», — сказав Уінстон Ма, запрошений професор юридичного факультету Нью-Йоркського університету.

За даними міжнародної платіжної системи SWIFT, частку долара США довелося трохи менше половини всіх світових транзакцій за обсягом у вересні, тоді як юань піднявся на одну позицію і посів п'яте місце з часткою 3,17%.

Вибирайте вигідні курси та надійні сервіси для обміну криптовалюти з «Мінфін»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Vanoo и 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами