Біткоїн наблизився до $92 000, крипто-стартап Blockrise виходить на ринок ЄС: що нового

Біткоїн наблизився до $92 000

Після падіння біткоїн наблизився до $92 000. В моменті ціна першої криптовалюти досягла $91 804. Про це свідчать дані CoinMarketCap.

На момент написання новини актив торгується на рівні $91 400. За добу біткоїн зріс на 4,45%. Інші криптовалюти з найбільшою капіталізацією також опинилися у «зеленій» зоні. Ethereum подорожчав на 3,63% до $3 025.

За даними CoinGlass, обсяг ліквідацій на ф’ючерсному ринку становить майже $318 млрд:

Лонг-позиції склали понад $80,10 млн від загального обсягу ліквідацій.

На шорт-позиції припало близько $237,85 млн.

Іспанія може підвищити податок на доходи від криптовалют до 47%: Група «Sumar» пропонує радикальну реформу

В Іспанії група депутатів «Сумар» (Sumar) представила Конгресу поправки до податкового законодавства, які можуть значно посилити фіскальне навантаження на інвесторів у криптоактиви. Головна ініціатива полягає у зміні механізму оподаткування. Про це повідомляє CriptoNoticias.

Наразі дохід від криптовалютних операцій в Іспанії обкладається податком на дохід від заощаджень, ставка якого становить від 21% до 30% (залежно від суми).

Поправки «Сумар» пропонують перевести ці надходження під статтю податку на дохід фізичних осіб (ПДФО), максимальна ставка якого досягає 47%.

Для інституційних гравців також передбачається оподаткування доходу від операцій із криптоактивами за фіксованою ставкою 30%.

Ці зміни мають бути внесені до трьох основних законів країни, включно із «Законом про прибутковий податок» та «Законом про податок на спадщину і дарування».

Крім податкових змін, ініціатива також передбачає:

Система оцінки ризику: Створення Національною комісією з ринку цінних паперів (CNMV) системи відображення рівня ризику інвестиційних платформ. Рівень ризику залежатиме від наявності ліцензії, забезпечення та ліквідності, і має відображатися безпосередньо на сайті постачальника послуг.

Розширення повноважень на арешт: Надання виконавчій владі права на арешт криптоактивів, навіть тих, що перебувають поза юрисдикцією європейського регламенту MiCA.

Ініціатива «Сумар» вже зіткнулася з різкою критикою з боку експертів.

Економіст Хосе Антоніо Браво Матеу назвав реформу «марними нападками» на криптосферу, попередивши, що таке посилення оподаткування неминуче призведе до відтоку капіталу за кордон.

Юристи також оцінили пропоновані зміни як ті, що «задушують і вносять хаос» у податкову систему Іспанії, а пропозицію про арешт активів поза юрисдикцією MiCA назвали «безглуздою» через відсутність юридичної сили.

Варто зазначити, що на противагу цій ініціативі, у Конгресі також розглядається пропозиція щодо створення особливого податкового режиму для біткоїна.

Біткоїн-стартап Blockrise отримав ліцензію MiCA і виходить на ринок ЄС із бізнес-кредитами

Нідерландська компанія Blockrise, що спеціалізується виключно на послугах, пов'язаних з біткоїном (BTC), отримала офіційну ліцензію на надання фінансових послуг від Органу з фінансових ринків Нідерландів (AFM).

Цей дозвіл відповідає вимогам європейського крипторегламенту MiCA (Markets in Crypto-Assets), що дозволяє Blockrise легально розширити свою діяльність на всі країни Європейського Союзу.

Одночасно з отриманням ліцензії, Blockrise анонсувала запуск нового, регульованого продукту: бізнес-кредити під заставу біткоїна.

Позики доступні корпоративним клієнтам з мінімальною сумою від 20 000 євро.

У компанії підкреслили, що їхнє рішення повністю відповідає вимогам MiCA: клієнти зберігають право власності на свій Біткоїн, а заставні активи не передаються третім сторонам і не використовуються повторно.

Blockrise, яка також надає послуги зберігання, торгівлі, управління активами та спадкового планування, прагне стати одним із провідних постачальників регульованих біткоїн-фінансових послуг у Європі на тлі зростання попиту на кредитні продукти, забезпечені криптовалютою.

Регулятор Південної Африки назвав криптовалюти новим ризиком для фінансової стабільності

Резервний банк Південної Африки (SARB) офіційно включив криптовалюти до переліку ризиків для фінансової стабільності країни. У своєму звіті фінансовий регулятор назвав відсутність комплексного регулювання криптоактивів та стейблкоїнів суттєвою загрозою для всього фінансового сектора. Про це повідомляє Bloomberg.

Про це повідомив провідний спеціаліст із макропруденційного нагляду Герко Стейн, зазначивши, що ситуація ускладнюється відсутністю «доповнювальної та повної нормативної бази».

Центральний банк висловив занепокоєння, що цифрові активи та стейблкоїни можуть бути використані для обходу чинного валютного контролю, оскільки їхні операції наразі не охоплюються положеннями регулятора.

«Прогрес (у регулюванні, — ред.) очікується у 2026 році, однак поки регулятори не мають повноцінного контролю за сектором», — додав Стейн.

У відповідь на це центробанк спільно з Національним казначейством країни вже розпочав розробку оновлених правил для контролю трансграничних криптовалютних транзакцій та ініціює зміни до валютного законодавства.