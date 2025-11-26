Multi від Мінфін
Валюта
Депозити
Кредити
Банки
Страхування
Інвестиції
Криптовалюта
Індекси
26 листопада 2025, 13:53

У ФГВФО пояснили, як та де отримати відшкодування вкладникам РВС Банку

Вкладники АТ «РВС Банк» зможуть отримати гарантоване відшкодування за вкладами через застосунок «Дія» або у відділеннях банків-агентів. На цьому наголосила директорка-розпорядниця Фонду Ольга Білай в ефірі «Радіо Київ 98 FM».

Вкладники АТ «РВС Банк» зможуть отримати гарантоване відшкодування за вкладами через застосунок «Дія» або у відділеннях банків-агентів.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що відбувається з банком

Білай нагадала, що під час тимчасової адміністрації, яка була запроваджена в АТ «РВС Банку» 5 листопада 2025 р., Фонд гарантування вкладів проводить конкурс із залучення інвесторів та приймаючих банків, яким можуть бути передані повністю або частково зобов’язання та активи банку.

У цей же період Фонд розпочинає виплату гарантованого відшкодування вкладникам (фізособам та ФОП), за договорами банківського вкладу, за якими сплив строк дії станом на кінець дня 4 листопада 2025 р. (тобто, дня, що передує дню початку виведення банку з ринку), та за договорами банківського рахунку.

Усі вкладники, незалежно від строку дії їх вкладу, які упродовж тимчасової адміністрації не отримають гарантоване відшкодування:

  • або стануть клієнтами діючого платоспроможного банку зі збереженням умов договорів — у разі успішного завершення конкурсу з залучення інвестораприймаючого банку;

  • або отримають свої кошти, коли розпочнеться процедура повної ліквідації АТ «РВС Банк», — якщо інвесторприймаючий банк не знайдеться.

Читайте також: В НБУ розповіли, чи можуть бути нові банкрутства після виводу з ринку RwS Банку

«Ми живемо в цифровій державі, і Фонд гарантування вкладів здійснить належні гарантовані виплати незалежно від того, чи вкладник прийде у відділення, — або в додатку банку-агента, або через застосунок „Дія“. Але точно не потрібно хвилюватися і бігти до відділення РВС Банку. Бо кошти захищені! Зараз тривають технологічні процеси опрацювання даних, і оголошення про початок гарантованих виплат вкладникам з’явиться на сайті Фонду», — наголосила Білай.

Нагадаємо

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
