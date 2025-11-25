В НБУ розповіли, чи можуть бути нові банкрутства після виводу з ринку RwS Банку

Нацбанк завершив оцінку стійкості банківської системи, яка надала додаткові свідчення, що банківська система перебуває в дуже гарній формі. Про це заявив перший заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.

Яка ситуація з банками

«У нас з початку повномасштабного вторгнення було виведено з ринку близько 10 банків, зараз не пам’ятаю точної цифри. Але більшість цих банків мали проблеми ще до повномасштабного вторгнення. І війна лише загострила ці проблеми, які насамперед полягали в тому, що ці банки не мали життєздатної бізнес-моделі та не змогли адекватно пристосуватися до нових умов», — зазначив Ніколайчук.

За його словами, якоїсь проблеми для всієї системи регулятор абсолютно не бачить.

«Система насправді знаходиться в дуже гарному стані. Це підтверджується показниками платоспроможності, капіталу, ліквідності, прибутковості, рентабельності тощо. Нещодавно ми завершили оцінку стійкості банківської системи, яка надала нам додаткові свідчення, що банківська система перебуває в дуже гарній формі. Усього дев’ять банків потребували складання програм рекапіталізації чи реструктуризації. Фактично цього тижня ми фіналізуємо ці програми, і я не думаю, що там будуть якісь проблемні моменти», — підсумував він.

