Головне за вівторок: долар знову оновив максимум, НБУ про перехід на євро
Національний банк України встановив на 26 листопада 2025 року офіційний курс гривні на рівні 42,4015 грн/$. Це новий історичний максимум.
Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс долара на 3 копійки.
В НБУ розповіли, коли Україна може перейти на євро
Україна візьме на себе зобовʼязання перейти на євро, коли для цього будуть відповідні умови, коли наша конвергенція до показників ЄС за багатьма параметрами досягне певного рівня, і ми зможемо отримати від Європейського центрального банку це погодження.
Anthropic випустила модель Claude Opus 4.5, яка програмує краще за людей
Компанія Anthropic, яку підтримують такі техногіганти як Amazon, Alphabet (Google) та Microsoft, зробила гучну заявку на лідерство в індустрії штучного інтелекту. Розробник представив нову мовну модель Claude Opus 4.5, яка, за результатами внутрішніх тестувань, перевершила професійних розробників у написанні програмного коду.
В НБУ розповіли, чи можуть бути нові банкрутства після виводу з ринку RwS Банку
Нацбанк завершив оцінку стійкості банківської системи, яка надала додаткові свідчення, що банківська система перебуває в дуже гарній формі. Про це заявив перший заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.
Удар по монополії Nvidia: Meta веде переговори з Google про купівлю чіпів на мільярди доларів
Акції беззаперечного лідера ринку штучного інтелекту Nvidia Corp. опинилися під тиском після появи інформації про потенційний альянс двох інших технологічних гігантів. Корпорація Meta Platforms (материнська компанія Facebook та Instagram) розглядає можливість використання спеціалізованих процесорів від Google для розвитку своїх дата-центрів, що може похитнути домінування Nvidia.
