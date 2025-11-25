Головне за вівторок: долар знову оновив максимум, НБУ про перехід на євро

Національний банк України встановив на 26 листопада 2025 року офіційний курс гривні на рівні 42,4015 грн/$. Це новий історичний максимум.

Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ підвищив курс долара на 3 копійки.

В НБУ розповіли, коли Україна може перейти на євро

Україна візьме на себе зобовʼязання перейти на євро, коли для цього будуть відповідні умови, коли наша конвергенція до показників ЄС за багатьма параметрами досягне певного рівня, і ми зможемо отримати від Європейського центрального банку це погодження.

