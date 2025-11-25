Multi від Мінфін
25 листопада 2025, 14:01

В НБУ розповіли, коли Україна може перейти на євро

Україна візьме на себе зобовʼязання перейти на євро, коли для цього будуть відповідні умови, коли наша конвергенція до показників ЄС за багатьма параметрами досягне певного рівня, і ми зможемо отримати від Європейського центрального банку це погодження. Про це заявив перший заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.

Україна візьме на себе зобовʼязання перейти на євро, коли для цього будуть відповідні умови, коли наша конвергенція до показників ЄС за багатьма параметрами досягне певного рівня, і ми зможемо отримати від Європейського центрального банку це погодження.
Чи прийме Україна євро як національну валюту, коли вступить до ЄС?

«На першому етапі — ні. Але ми візьмемо на себе зобовʼязання перейти на євро, коли для цього будуть відповідні умови, коли наша конвергенція до показників ЄС за багатьма параметрами досягне певного рівня, і ми зможемо отримати від Європейського центрального банку це погодження. Але це справа точно не найближчих років», — зазначив Ніколайчук.

Він уточнив, що цього точно не буде до 2030 року.

«Багато країн розтягують цей перший етап на достатньо тривалий період»? — підсумував він.

Читайте також: Україна розглядає перехід від долара до євро на тлі геополітичних змін — Пишний

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» повідомляв, що Україна почала розглядати можливість відмови від долара США, потенційно прив’язавши свою валюту тісніше до євро через фрагментацію світової торгівлі та посилення зв’язків із Європою.

«Можливе приєднання до ЄС, „посилення ролі ЄС у забезпеченні нашої обороноздатності, зростання волатильності на світових ринках і ймовірність фрагментації світової торгівлі“ змушують Нацбанк переглядати доцільність використання євро як референтної валюти для гривні замість долара», — зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Читайте також: Чому НБУ заговорив про прив'язку гривні до євро і що з цього вийде

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
25 листопада 2025, 14:26
Очень авторитетное «джерело»!
Согласно декларации за 2024 год, зарплата этого «джерела» составила 6 223 525 гривен.
Так что вопрос и о «евро — валюте» и о вступлении в ЕС. его особо не интересуют!
И ему, как я понимаю, абсолютно все равно что рассказывать журналистам.
сторінку переглядають 278 незареєстрованих відвідувачів.
