В НБУ розповіли, коли Україна може перейти на євро

Україна візьме на себе зобовʼязання перейти на євро , коли для цього будуть відповідні умови, коли наша конвергенція до показників ЄС за багатьма параметрами досягне певного рівня, і ми зможемо отримати від Європейського центрального банку це погодження. Про це заявив перший заступник голови Нацбанку Сергій Ніколайчук.

Чи прийме Україна євро як національну валюту, коли вступить до ЄС?

«На першому етапі — ні. Але ми візьмемо на себе зобовʼязання перейти на євро, коли для цього будуть відповідні умови, коли наша конвергенція до показників ЄС за багатьма параметрами досягне певного рівня, і ми зможемо отримати від Європейського центрального банку це погодження. Але це справа точно не найближчих років», — зазначив Ніколайчук.

Він уточнив, що цього точно не буде до 2030 року.

«Багато країн розтягують цей перший етап на достатньо тривалий період»? — підсумував він.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» повідомляв, що Україна почала розглядати можливість відмови від долара США, потенційно прив’язавши свою валюту тісніше до євро через фрагментацію світової торгівлі та посилення зв’язків із Європою.

«Можливе приєднання до ЄС, „посилення ролі ЄС у забезпеченні нашої обороноздатності, зростання волатильності на світових ринках і ймовірність фрагментації світової торгівлі“ змушують Нацбанк переглядати доцільність використання євро як референтної валюти для гривні замість долара», — зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

