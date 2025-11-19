У Фінляндії АЗС «Лукойлу» закриваються через санкції США

Фінський оператор автозаправних станцій (АЗС) Teboil, що належить російській нафтовій компанії «Лукойл», заявив у середу про підготовку до закриття всіх своїх станцій у скандинавській країні. Причина — вичерпання запасів пального на тлі санкцій США проти материнської компанії. Про це повідомляє Reuters.

Teboil став першим міжнародним бізнесом, що належить «Лукойл», який оголосив про закриття саме через американські санкції.

Масштаб проблеми

Мережа Teboil нараховує 430 АЗС у Фінляндії, що становить приблизно п'яту частину від загальної кількості станцій у країні (2 250, за даними 2024 року).

«Станції закриватимуться поетапно, як тільки будуть розпродані запаси пального», — йдеться в заяві Teboil, хоча конкретних термінів не названо.

Керівництво Teboil раніше попереджало фінський уряд у листі, що припинення роботи компанії може спричинити «серйозні збої» в енергетичній інфраструктурі країни, повідомила фінська газета Ilta-Sanomat.

На цих АЗС працювало близько 1 200 осіб. Крім того, існує ризик закриття заводу мастильних матеріалів «Лукойлу» у Хаміні, де працює 180 співробітників.

Реакція уряду Фінляндії

Міністерство економіки та зайнятості Фінляндії, коментуючи ситуацію для Reuters, заявило, що загрози постачанню пального в країні немає.

Це пояснюється тим, що Teboil не займається переробкою пального на території Фінляндії, а переважно розповсюджує пальне, вироблене на фінському нафтопереробному заводі, що належить компанії Neste. У міністерстві додали, що клієнти можуть легко перейти до інших роздрібних продавців.

Глобальні наслідки для «Лукойлу»

Санкції, запроваджені США минулого місяця у відповідь на війну Росії проти України, вже порушили міжнародний бізнес «Лукойлу»:

Компанія оголосила форс-мажор на своєму нафтовому родовищі West Qurna 2 після того, як Ірак призупинив усі платежі.

Контрагент скасував плани буріння нафти біля берегів Румунії.

Болгарія готується взяти під контроль нафтопереробний завод «Лукойлу».

На тлі цих подій Адміністрація президента США Дональда Трампа дала дозвіл потенційним покупцям вести переговори з «Лукойл» щодо придбання її неросійських активів. Teboil, зі свого боку, заявляла, що очікує продажу мережі «Лукойл».

Санкції проти компанії

«Мінфін» писав, що Міністерство фінансів США через Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило нові санкції проти енергетичного сектору росії.

Санкції стосуються двох найбільших нафтових компаній росії, які тепер внесені до чорного списку:

«Роснєфть» — вертикально інтегрована енергетична компанія, що займається видобутком, транспортуванням, переробкою та продажем нафти і газу.

«Лукойл» — Займається розвідкою, видобутком, переробкою та дистрибуцією нафти і газу як у росії, так і за кордоном.

Також під обмеження потрапила низка дочірніх компаній «Роснєфті» та «Лукойлу», а всі організації, що на 50% або більше прямо чи опосередковано належать цим гігантам, автоматично блокуються, навіть якщо не були названі OFAC окремо.