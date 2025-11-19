Multi від Мінфін
19 листопада 2025, 19:30

У Фінляндії АЗС «Лукойлу» закриваються через санкції США

Фінський оператор автозаправних станцій (АЗС) Teboil, що належить російській нафтовій компанії «Лукойл», заявив у середу про підготовку до закриття всіх своїх станцій у скандинавській країні. Причина — вичерпання запасів пального на тлі санкцій США проти материнської компанії. Про це повідомляє Reuters.

У Фінляндії АЗС «Лукойлу» закриваються через санкції США

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Teboil став першим міжнародним бізнесом, що належить «Лукойл», який оголосив про закриття саме через американські санкції.

Масштаб проблеми

Мережа Teboil нараховує 430 АЗС у Фінляндії, що становить приблизно п'яту частину від загальної кількості станцій у країні (2 250, за даними 2024 року).

«Станції закриватимуться поетапно, як тільки будуть розпродані запаси пального», — йдеться в заяві Teboil, хоча конкретних термінів не названо.

Керівництво Teboil раніше попереджало фінський уряд у листі, що припинення роботи компанії може спричинити «серйозні збої» в енергетичній інфраструктурі країни, повідомила фінська газета Ilta-Sanomat.

На цих АЗС працювало близько 1 200 осіб. Крім того, існує ризик закриття заводу мастильних матеріалів «Лукойлу» у Хаміні, де працює 180 співробітників.

Реакція уряду Фінляндії

Міністерство економіки та зайнятості Фінляндії, коментуючи ситуацію для Reuters, заявило, що загрози постачанню пального в країні немає.

Це пояснюється тим, що Teboil не займається переробкою пального на території Фінляндії, а переважно розповсюджує пальне, вироблене на фінському нафтопереробному заводі, що належить компанії Neste. У міністерстві додали, що клієнти можуть легко перейти до інших роздрібних продавців.

Глобальні наслідки для «Лукойлу»

Санкції, запроваджені США минулого місяця у відповідь на війну Росії проти України, вже порушили міжнародний бізнес «Лукойлу»:

  • Компанія оголосила форс-мажор на своєму нафтовому родовищі West Qurna 2 після того, як Ірак призупинив усі платежі.
  • Контрагент скасував плани буріння нафти біля берегів Румунії.
  • Болгарія готується взяти під контроль нафтопереробний завод «Лукойлу».

На тлі цих подій Адміністрація президента США Дональда Трампа дала дозвіл потенційним покупцям вести переговори з «Лукойл» щодо придбання її неросійських активів. Teboil, зі свого боку, заявляла, що очікує продажу мережі «Лукойл».

Читайте також: «Лукойл» під загрозою: Блокування угоди зі США може призвести до втрати активів на 14 млрд євро

Санкції проти компанії

«Мінфін» писав, що Міністерство фінансів США через Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило нові санкції проти енергетичного сектору росії.

Санкції стосуються двох найбільших нафтових компаній росії, які тепер внесені до чорного списку:

  • «Роснєфть» — вертикально інтегрована енергетична компанія, що займається видобутком, транспортуванням, переробкою та продажем нафти і газу.
  • «Лукойл» — Займається розвідкою, видобутком, переробкою та дистрибуцією нафти і газу як у росії, так і за кордоном.

Також під обмеження потрапила низка дочірніх компаній «Роснєфті» та «Лукойлу», а всі організації, що на 50% або більше прямо чи опосередковано належать цим гігантам, автоматично блокуються, навіть якщо не були названі OFAC окремо.

Джерело: Мінфін
