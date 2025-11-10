Санкції працюють: Лукойл оголосив форс-мажор на найбільшому нафтовому родовищі за кордоном

Російський нафтовий гігант «Лукойл» оголосив форс-мажор на нафтовому родовищі «Західна Курна-2» в Іраку після того, як західні санкції ускладнили роботу компанії. Про це з посиланням на джерела пише Reuters.

Форс-мажор

«Західна Курна-2» — найбільший нафтовий актив Лукойлу за кордоном.

За даними співрозмовників агентства, Лукойл надіслав до Міністерства нафти Іраку офіційний лист, у якому повідомив, що форс-мажорні обставини не дозволяють компанії продовжувати нормальну роботу на родовищі.

Якщо причини форс-мажору не буде усунуто протягом шести місяців, Лукойл припинить видобуток і повністю вийде з проєкту, повідомив високопосадовець іракської нафтової галузі.

Іракська нафтова держкомпанія SOMO минулого тижня скасувала відвантаження трьох партій нафти, що видобувається Лукойлом на Західній Курні-2 через санкції, уточнює Reuters. SOMO не зможе продовжити контракт на постачання нафти з Лукойлом доти, доки не будуть розв'язані питання, що лежать в основі санкцій.

Наслідки санкцій у різних регіонах

Вплив санкцій відчувається у всіх регіонах, де працює компанія:

Ірак (West Qurna-2): Державна нафтова компанія Іраку (Somo) скасувала завантаження трьох партій нафти, видобутої «Лукойлом» на родовищі West Qurna-2. Це сталося через побоювання, пов'язані з санкціями США та Великої Британії. «Лукойлу» належить 75% частки у цьому родовищі, де видобувається 480 000 барелів на добу.

Швейцарія (Litasco): Торговельний підрозділ «Лукойлу» — Litasco (зі штаб-квартирою у Женеві) — відчуває труднощі з фрахтуванням суден. Британські судноплавні брокери відмовляються з ним працювати. Джерела Reuters також повідомили, що Litasco була змушена звільнити співробітників через прямий вплив санкцій.

Фінляндія (Teboil): Близько 1 000 працівників АЗС Teboil (якою володіє «Лукойл») у Фінляндії можуть втратити роботу. Фінські банки вже почали заморожувати платежі на адресу Teboil, не чекаючи дедлайну 21 листопада.

Санкції проти компанії

«Мінфін» писав, що Міністерство фінансів США через Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) запровадило нові санкції проти енергетичного сектору росії.

Санкції стосуються двох найбільших нафтових компаній росії, які тепер внесені до чорного списку:

«Роснєфть» — вертикально інтегрована енергетична компанія, що займається видобутком, транспортуванням, переробкою та продажем нафти і газу.

«Лукойл» — Займається розвідкою, видобутком, переробкою та дистрибуцією нафти і газу як у росії, так і за кордоном.

Також під обмеження потрапила низка дочірніх компаній «Роснєфті» та «Лукойлу», а всі організації, що на 50% або більше прямо чи опосередковано належать цим гігантам, автоматично блокуються, навіть якщо не були названі OFAC окремо.