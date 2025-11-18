Зростання ВВП України уповільнилося до 0,5% через масовані атаки рф — ІЕД

У жовтні 2025 року приріст реального ВВП становив 0,5% у порівнянні з відповідним місяцем минулого року. Про це повідомляє Інститут економічних досліджень та політичних консультацій (ІЕД).

Головний фактор сповільнення ВВП — масовані російські атаки на критичну інфраструктуру.



Експерти ІЕД також уточнили попередні розрахунки зростання економіки. Згідно з даними Держстату, виробництво електроенергії у вересні виявилося дещо меншим, ніж очікувалося. Тому ІЕД переглянув оцінку зростання ВВП у вересні — з 1,2% до 0,9% дпр (до попереднього року).

Вплив атак на ключові сектори економіки

Як атаки вплинули на сектори економіки (оцінки за жовтень, дпр):

Виробництво електроенергії: скоротилося на 13%. Атомні електростанції були змушені знижувати виробництво після ударів по енергооб'єктах. Як наслідок, експорт електроенергії впав на 85% (порівняно з вереснем), а імпорт зріс у 2,5 рази.

Видобувна промисловість: впала на 12%. Атаки суттєво пошкодили об'єкти газовидобування.

Транспорт: падіння поглибилося до 10% внаслідок пошкодження залізничної інфраструктури. Також перевезення зернових через морські порти скоротилось порівняно з попереднім роком.

Переробна промисловість: скоротилася на 1,1% внаслідок руйнування росіянами енергетичної та іншої критичної інфраструктури.

Сектори, що зростали:

Торгівля зберегла стабільні темпи зростання на рівні близько 3,5%.

Сільське господарство показало результати, близькі до минулорічних завдяки вищому врожаю соняшнику та окремих овочів. Водночас тваринництво далі дещо падає, а також повільнішим було збирання врожаю кукурудзи.

Нагадаємо

За оцінкою ІЕД, у вересні 2025 року темпи приросту реального ВВП сповільнились до 1,2% до попереднього року після 6,5% у серпні.

«Мінфін» також писав, що Національний банк України погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) країни: на 2025 рік — з 2,1% до 1,9%, на 2026 рік — з 2,3% до 2%.