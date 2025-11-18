Multi від Мінфін
18 листопада 2025, 9:10

Найкращі економіки Європи у 2026 році за прогнозованим ВВП — рейтинг

Після двох років млявої активності прогнозується, що економічний двигун Європи відновить оберти. Згідно з останнім звітом МВФ, сукупний обсяг виробництва регіону досягне $31,4 трильйона (27,0 трильйона євро) у 2026 році, причому найбільший приріст буде зосереджений у Західній Європі, пише Visual capitalist.

Після двох років млявої активності прогнозується, що економічний двигун Європи відновить оберти.

Німеччина лідирує серед найбільших економік Європи

Очікується, що Німеччина відновить темпи зростання, додавши майже $400 мільярдів до своєї економіки між 2024 і 2026 роками. При $5,3 трильйона це становитиме приблизно 17% всього європейського ВВП.

Відразу за ними йдуть Велика Британія та Франція, за прогнозами, на рівні $4,2 ​​трильйона та $3,6 трильйона відповідно.

Разом ця трійця генеруватиме понад 40% загальної економічної активності Європи. Це підкреслює, як великі ринки домінують у регіональній картині.

Південна та Східна Європа демонструють розбіжні шляхи

Італія та Іспанія, провідні гравці Південної Європи, прямують до помірного зростання на рівні $2,7 трильйона та $1,8 трильйона доларів у 2026 році.

У Східній Європі обсяг капіталу росії, за прогнозами, становитиме $2,5 трильйона, завдяки експорту енергоносіїв, тоді як Польща входить до першої десятки континентального ринку з $1,1 трильйона.

Однак, попри десятиліття надзвичайно стрімкого зростання, яке підвищило реальний ВВП на душу населення на Сході, ще є багато шляхів, які потрібно пройти, щоб скоротити розрив у доходах із Заходом.

Економічний прогноз Європи на 2026 рік

Пандемія та енергетичні потрясіння минули, і континент офіційно перебуває у режимі відновлення завдяки «правильним політичним рішенням». Це призвело до зростання реальної заробітної плати, що сприяло зростанню споживання, особливо в Німеччині, найбільшій економіці.

Погана новина полягає в тому, що торговельна війна Дональда Трампа викликає невизначеність і скоротить 0,5% зростання, що буде частково компенсовано збільшенням витрат на інфраструктуру та оборону. Однак, своєю чергою, ці вищі державні витрати відбуваються за рахунок боргу.

