Після двох років млявої активності прогнозується, що економічний двигун Європи відновить оберти. Згідно з останнім звітом МВФ, сукупний обсяг виробництва регіону досягне $31,4 трильйона (27,0 трильйона євро) у 2026 році, причому найбільший приріст буде зосереджений у Західній Європі, пише Visual capitalist.

Німеччина лідирує серед найбільших економік Європи

Очікується, що Німеччина відновить темпи зростання, додавши майже $400 мільярдів до своєї економіки між 2024 і 2026 роками. При $5,3 трильйона це становитиме приблизно 17% всього європейського ВВП.

Відразу за ними йдуть Велика Британія та Франція, за прогнозами, на рівні $4,2 ​​трильйона та $3,6 трильйона відповідно.

Разом ця трійця генеруватиме понад 40% загальної економічної активності Європи. Це підкреслює, як великі ринки домінують у регіональній картині.

Південна та Східна Європа демонструють розбіжні шляхи

Італія та Іспанія, провідні гравці Південної Європи, прямують до помірного зростання на рівні $2,7 трильйона та $1,8 трильйона доларів у 2026 році.

У Східній Європі обсяг капіталу росії, за прогнозами, становитиме $2,5 трильйона, завдяки експорту енергоносіїв, тоді як Польща входить до першої десятки континентального ринку з $1,1 трильйона.

Однак, попри десятиліття надзвичайно стрімкого зростання, яке підвищило реальний ВВП на душу населення на Сході, ще є багато шляхів, які потрібно пройти, щоб скоротити розрив у доходах із Заходом.

Економічний прогноз Європи на 2026 рік

Пандемія та енергетичні потрясіння минули, і континент офіційно перебуває у режимі відновлення завдяки «правильним політичним рішенням». Це призвело до зростання реальної заробітної плати, що сприяло зростанню споживання, особливо в Німеччині, найбільшій економіці.

Погана новина полягає в тому, що торговельна війна Дональда Трампа викликає невизначеність і скоротить 0,5% зростання, що буде частково компенсовано збільшенням витрат на інфраструктуру та оборону. Однак, своєю чергою, ці вищі державні витрати відбуваються за рахунок боргу.