Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України

Національний банк України погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) країни: на 2025 рік — з 2,1% до 1,9%, на 2026 рік — з 2,3% до 2%. Про це йдеться у повідомленні регулятора.

Основні причини перегляду

Незважаючи на те, що у третьому кварталі 2025 року зростання економіки, за оцінками НБУ, пожвавилося завдяки гарному врожаю, стійкому споживчому попиту та кращій ситуації в енергетиці, подальше відновлення стикається з серйозними перешкодами.

Головні обмежувальні фактори, що зумовили погіршення прогнозу:

Енергодефіцит: Руйнування інфраструктури та газовидобувних потужностей суттєво обмежують ділову активність.

Дефіцит робочої сили: Збереження нестачі кадрів продовжує тиснути на економіку.

Саме через ці фактори НБУ був змушений переглянути прогноз зростання на 2025 рік до 1,9%.

Прогноз на наступні роки

Регулятор очікує помірне прискорення економічного зростання у наступні роки за рахунок:

нарощування врожаїв.

збільшення інвестицій у проєкти відбудови та оборонний комплекс.

подальшій євроінтеграції України.

поступовій стабілізації в енергосекторі та розвороті негативної міграційної динаміки.

Враховуючи ці чинники, НБУ прогнозує зростання реального ВВП на 2% у 2026 році та на 2,8% у 2027 році.