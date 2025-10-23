Національний банк України погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) країни: на 2025 рік — з 2,1% до 1,9%, на 2026 рік — з 2,3% до 2%. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
23 жовтня 2025, 15:06
Нацбанк погіршив прогноз зростання ВВП України
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Основні причини перегляду
Незважаючи на те, що у третьому кварталі 2025 року зростання економіки, за оцінками НБУ, пожвавилося завдяки гарному врожаю, стійкому споживчому попиту та кращій ситуації в енергетиці, подальше відновлення стикається з серйозними перешкодами.
Головні обмежувальні фактори, що зумовили погіршення прогнозу:
- Енергодефіцит: Руйнування інфраструктури та газовидобувних потужностей суттєво обмежують ділову активність.
- Дефіцит робочої сили: Збереження нестачі кадрів продовжує тиснути на економіку.
Саме через ці фактори НБУ був змушений переглянути прогноз зростання на 2025 рік до 1,9%.
Прогноз на наступні роки
Регулятор очікує помірне прискорення економічного зростання у наступні роки за рахунок:
- нарощування врожаїв.
- збільшення інвестицій у проєкти відбудови та оборонний комплекс.
- подальшій євроінтеграції України.
- поступовій стабілізації в енергосекторі та розвороті негативної міграційної динаміки.
Враховуючи ці чинники, НБУ прогнозує зростання реального ВВП на 2% у 2026 році та на 2,8% у 2027 році.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі