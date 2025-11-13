Головне за четвер: Допомога від ЄС, зимові відключення світла та найдовший шатдаун у США

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Україна знову без світла: чого очікувати від зимових відключень — прогнози експертів

Україну накрила нова хвиля відключень світла. У багатьох регіонах люди залишаються без електрики до 10 годин на добу і навіть більше, причому різко зросли періоди «разових» відключень — вони можуть становити до 5−6 годин. «Мінфін» з'ясував поточний стан енергоринку, і розповість, до чого готуватися цієї зими.

Євросоюз виділив Україні 6 млрд євро фінансової допомоги

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про виділення Україні 6 млрд євро фінансової допомоги й заявила, що є три варіанти продовження фінансування України.

У США завершився найдовший в історії шатдаун

Президент США Дональд Трамп підписав закон про тимчасове фінансування, поклавши край найтривалішому в історії країни шатдауну — зупиненню роботи федерального уряду. Документ, схвалений обома палатами конгресу (сенатом та палатою представників), передбачає фінансування до 30 січня 2026 року і дозволяє негайно відновити роботу федеральних відомств, яка була паралізована понад 40 днів.

Чому зараз гривня стабільна та коли вона різко впаде

Скільки б ми не писали та говорили про події на глобальних фінансових ринках, але для всіх нас, хто живе в Україні, питання стабільності гривні залишається одним з найважливіших. Так вже склалося, що для пересічного українця саме курс гривні до долара, а тепер і до євро, був і залишається головним індикатором стану справ в економіці країни. Про стабільність та коли очікувати падіння національної валюти розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан. «Мінфін» обрав головне.

Як підготувати дім та техніку до відключень світла восени і взимку 2025: практичні поради

Незважаючи на героїчні зусилля енергетиків та підтримку партнерів, Україна ввійшла в осінньо-зимовий період практично без запасу міцності через масовані удари рф по об'єктах генерації, мережах та газовій інфраструктурі. Хоча повний блекаут ворогу спричинити не вдасться завдяки потужності комплексу та самовідданості працівників, ризик нових атак залишається вкрай високим. Всіх споживачів закликають бути готовими до можливих відключень — як планових, так і аварійних. Голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков у своїй колонці для ЕП пропонує низку практичних порад, як мінімізувати ризики для власного обладнання. «Мінфін» вибрав головне.