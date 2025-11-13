Скільки б ми не писали та говорили про події на глобальних фінансових ринках, але для всіх нас, хто живе в Україні, питання стабільності гривні залишається одним з найважливіших. Так вже склалося, що для пересічного українця саме курс гривні до долара, а тепер і до євро, був і залишається головним індикатором стану справ в економіці країни. Про стабільність та коли очікувати падіння національної валюти розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан. «Мінфін» обрав головне.
Чому зараз гривня стабільна та коли вона різко впаде
Чому в Америці мало кого цікавить курс долара до інших валют?
Всередині країни лише долари, а за кордон їздить не так вже й багато людей. Набагато важливіше, аби не підвищувалися ціни на товари і послуги та основні біржові індекси зростали, адже за даними останнього огляду Gallup, 62% дорослого населення США інвестує частку особистих активів в ринок акцій.
В Україні ніяких біржових ринків вже давно немає, тому так само, як зростання індексу S&P 500 гріє душу пересічного американця, збільшуючи його статки, українці втішаються тим, що курс гривні залишається стабільним, а отже зарплати та пенсії ще чогось вартими.
Стабільність курсу
Протягом останніх років курс більше-менш стабільний, і якщо зазирнути у жовтневий «Інфляційний звіт» НБУ, то там чітко написано, що «НБУ й надалі підтримуватиме відносно жорсткі монетарні умови, щоб зберегти стійкість валютного ринку і привабливість заощаджень у гривні та забезпечити стале зниження інфляції до цілі 5%». Сказали, як відрізали! І це добре, принаймні в короткостроковій перспективі.
Як НБУ підтримує курс?
Відповідь проста: гроші дають союзники і чимало. Згідно з даними НБУ: «у серпні — жовтні отримано понад $13 млрд зовнішнього фінансування. До кінця року очікується надходження ще майже $15 млрд».
Згадайте, як раніше доводилося у МВФ гроші канючити — скільки різних умов виконували, як хитрували та обманювали, скільки принижень терпіли і часто лише заради одного однісінького мільярду. А зараз за півроку майже тридцять отримаємо і оком не моргнемо, а наступного року ще більше будемо вимагати. А коли МВФ натякає, що непогано було б і гривню трохи девальвувати, щоб навантаження на дірявий бюджет знизити, ще й невдоволену міну робимо і відмахуємося від фонду, як від набридливої мухи, мовляв: «ми НАТО захищаємо від російських варварів, а ви нам тут поради роздаєте. Ваше діло гроші задурно давати, а що, як і коли з ними робити, ми й самі знаємо».
Гроші — це добре і маємо віддати належне, якому за роки війни вдалося назбирати рекордні обсяги золотовалютних резервів — очікується, що на кінець року вони становитимуть $54 млрд, а це на 19% перевищуватиме мінімально достатній рівень за критерієм МВФ. Отже, чим допомогти гривні є, тож рішучість НБУ щодо підтримання курсу на поточному рівні — це не пусті балачки. Як колись писав український поет Микола Сингаївський: «Не втечеш, отруйний ворог, Від розплати і прокляття. Є в порохівницях порох, У народу є завзяття!».
Завзяття в НБУ достатньо — сумнівів жодних, адже відмовити самому МВФ у проханні девальвувати гривню — це сміливий крок, все одно, що кинутися кусати руку, яка тебе годує.
Але з іншого боку, що робити, коли на іншу шальку терезів, на противагу міжнародно-валютному невдоволенню, кинули тягар проблем, які можуть призвести до чималих соціальних та політичних негараздів, адже для переважної більшості українських громадян саме курс є індикатором стану справ економіці і відповідно мірилом економічних досягнень влади, яка у нас зосереджена в одному єдиному сакральному місці. А коли так, то девальвацію і спричинену нею інфляцію можуть сприйняти, як промахи того, хто ніколи не помиляється, а це точно не на користь незламній потужності.
І якщо народ готовий простити правителю багато різних гріхів, то різка девальвація точно запам’ятається надовго. Он Віктору Федоровичу «долар по вісім» і досі згадують.
Гривневі ОВДП
А ще серед влади є чимало власників гривневих ОВДП, для яких девальвація — це як ножем по горлу. Хто ж сам собі в кишеню лізти захоче?! Тож і не дивно, що НБУ, як повністю незалежна від влади інституція, робить і буде робити все від нього залежне, щоб зберегти курс стабільним. І мусимо визнати, що в короткостроковій перспективі це йому вдається. Але…
Болючі проблеми
Чи не обернуться сьогоднішні досягнення болючими проблемами в майбутньому? Не виключено. За 9 місяців 2025 року дефіцит торгівельного балансу виріс до рекордних $39,9 млрд, що на 3% більше, ніж за весь минулий рік, і очікується, що на кінець року він становитиме $55,9 млрд, а це на 44% більше ніж минулого.
Чого так? Бо імпорт зростає, а експорт зменшується. Кажуть, що зростання імпорту в першу чергу пов’язано з купівлею обладнання та товарів, необхідних для оборони. Може й так, але статистика демонструє, що імпорт споживчих товарів, наприклад, електромобілів за пільговими схемами, які навряд чи так необхідні фронту, теж зростає. В той же час, обсяги експорту зменшуються, і це теж не дивно, адже всім відомо, що зміцнення валюти шкодить експортерам, а її знецінення — імпортерам.
Чому зростання дефіциту торговельного балансу це погано? Тому, що він є важливою частиною поточного рахунку платіжного балансу, який демонструє, як країна взаємодіє з іншими економіками і його стан впливає на стабільність місцевої валюти. За 9 місяців 2025 року дефіцит поточного рахунку cклав $13,7 млрд, що на 65% більше, ніж за весь 2024 рік. На кінець року дефіцит прогнозується на рівні $36,6 млрд, тобто на 142% більше, ніж попереднього року. Якось сумно виглядає і не на користь гривні…
Як та чим перекрити дефіцит? Теоретично, це можливо зробити завдяки зростанню експорту (який по факту зменшується); переказам мігрантів (теж зменшуються); прямим іноземним інвестиціям (FDI) (завжди були мізерні, а зараз ще менше); скороченням імпорту (зростає); розвитку внутрішнього виробництва (скорочується); зовнішнім запозиченням (зростають); використанню валютних резервів (рекордно високі) та девальвації національної валюти (міцна, як скеля).
Сила гривні в щедрості союзників
Як не крути і не розповідай про досягнення влади, а виходить, що вся сила нашої нацвалюти лише в щедрості союзників, саме завдяки яким НБУ назбирав за роки війни чимало резервів? Але ж наївно думати, що так буде завжди. Уявімо, що війна закінчиться і союзники перестануть давати гроші. Що тоді?! Рекордні резерви закінчаться дуже швидко. Якщо не вірите, запитайте у Януковича. А потім, на мою думку, все, як завжди, закінчиться девальвацією і саме в найболючіший для громадян і найнеприємніший для влади спосіб — зразу і набагато, як це було при кожному з українських президентів.
Схоже, що «курсові граблі», на які наступає практично кожна влада, передаються в спадок від одного президента іншому. Хоча, чому дивуватися, якщо всі керманичі України жили виключно проблемами сьогоднішнього дня, віддаючи перевагу короткостроковим цілям над стратегічними, а незалежний НБУ завжди був готовий їм в цьому допомогти!
Тому й не дивно, що гасло «Втримаємо гривню сьогодні, а там якось буде» знову переможно майорить на Печерськими пагорбами.
