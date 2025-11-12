Multi від Мінфін
12 листопада 2025, 18:28

Як підготувати дім та техніку до відключень світла восени і взимку 2025: практичні поради

Незважаючи на героїчні зусилля енергетиків та підтримку партнерів, Україна ввійшла в осінньо-зимовий період практично без запасу міцності через масовані удари рф по об'єктах генерації, мережах та газовій інфраструктурі. Хоча повний блекаут ворогу спричинити не вдасться завдяки потужності комплексу та самовідданості працівників, ризик нових атак залишається вкрай високим. Всіх споживачів закликають бути готовими до можливих відключень — як планових, так і аварійних. Голова Всеукраїнської енергетичної асамблеї Іван Плачков у своїй колонці для ЕП пропонує низку практичних порад, як мінімізувати ризики для власного обладнання. «Мінфін» вибрав головне.

Енергетичні поради на зиму: як убезпечити дім і техніку

Споживання електроенергії

1. Перевірте всі запобіжники. Вони є невіддільною частиною будь-якої електросистеми та забезпечують захист від перевантажень і коротких замикань.

Використовуйте лише справні, оригінальні, проєктні запобіжники.

2. Не перевищуйте дозволену потужність.

Орієнтуйтеся на показники, визначені у проєктній документації та технічних умовах.

3. Додаткове обладнання (генератори, акумулятори, павербанки тощо) повинно підключатися виключно відповідно до правил технічної експлуатації електроустановок споживачів та інструкцій виробника.

Варто мати такі пристрої у достатній кількості.

4. Вимикайте з розеток усі прилади, коли вони не використовуються.

Особливо зарядні пристрої — вони дуже чутливі до перепадів напруги.

У кращому випадку можуть згоріти, у гіршому — стати причиною займання.

5. Економте електроенергію. Особливо у години ранкових та вечірніх піків.

Це допоможе енергетикам збалансувати систему, уникнути регіональних блекаутів і скоротити тривалість можливих відключень.

Споживання теплової енергії

1. Утепліть приміщення та будівлі.

Якісне утеплення зменшує втрати тепла й витрати на опалення — іноді вдвічі або й більше.

2. Перевірте системи опалення.

Усі елементи — засувки, крани, вентилі — мають бути справними, промаркованими та придатними до роботи.

Це стосується як централізованого теплопостачання, так і систем у багатоквартирних або приватних будинках.

3. Забезпечте резервне живлення котлів.

Районні та квартальні котельні мають бути обладнані генераторами або потужними акумуляторами для безперебійної роботи насосів і автоматики.

Індивідуальні котли — газові чи твердопаливні — також потребують резервного джерела живлення.

4. Призначте відповідального за систему опалення.

У кожному будинку має бути людина, яка зможе оперативно відключити систему у разі аварії, злити теплоносій і запобігти замерзанню труб. Особливо це важливо при зниженні температури нижче мінус п'яти градусів Цельсія.

На загальнодержавному рівні необхідно запровадити посаду першого віцепрем'єр-міністра — кадрового, кар'єрного, професійного енергетика, який координуватиме не лише підприємства паливно-енергетичного комплексу з іншими центральними органами державної влади, пов'язаними з енергетикою, але й взаємодію з місцевими органами влади на рівні громад, міст і областей.

Потрібно організувати на державному рівні закупівлю великогабаритного обладнання (трансформаторів, вимикачів, кабельної продукції тощо) для оперативного забезпечення енергетичних підприємств вартісним, штучно виготовленим обладнанням із відтермінуванням оплати.

Ці функції може виконувати Державне агентство з управління резервами.

На мій погляд, вищезазначені заходи можуть прискорити роботи з відновлення та збереження української енергетичної інфраструктури й значно зменшити негативні наслідки для споживачів усіх категорій навіть у разі планових чи аварійних відключень після ракетних або дронових атак.

Вони дадуть енергетикам час на ремонт і відновлення обладнання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
0
manson
manson
12 листопада 2025, 20:09
#
Ну и советы…
+
0
Skeptik777
Skeptik777
12 листопада 2025, 20:28
#
85 тис.грн на бандерапавер і всьо… забув за ті проблеми.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
