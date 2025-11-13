Кабмін посилює антикорупційні заходи в енергетиці й виділяє 1 млрд грн на відновлення

На тлі щоденного руйнування енергетичної інфраструктури та графіків відключень, уряд України оголосив про посилення боротьби з корупцією, особливо в енергетичному секторі. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Боротьба з корупцією та перезапуск «Енергоатому»

Свириденко наголосила, що в умовах воєнного стану «будь-яка корупція неприпустима», і анонсувала перші рішучі кроки:

Подані документи про звільнення двох міністрів.

Запроваджені санкції проти фігурантів матеріалів Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Розпочато перезапуск «Енергоатому»: відсторонено керівництво та розпочато аудит компанії.

Прем'єр-міністр повідомила про підготовку комплексного рішення щодо всіх державних компаній, зокрема енергетичних. Тривають аудити, а наглядовим радам доручено перевірити стан роботи, особливо у частині закупівель.

«Викорінити корупцію — це питання честі й гідності. Ми несемо відповідальність перед нашими захисниками», — підкреслила Свириденко.

1 млрд грн на ліквідацію наслідків обстрілів

Паралельно з антикорупційними заходами, уряд продовжує вирішувати кризові енергетичні виклики.

Сьогодні Кабмін виділив 1 млрд грн на ліквідацію наслідків обстрілів у найбільш уражених прифронтових регіонах. Фінансування отримають 93 громади з дев'яти областей, серед яких Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Сумська, Харківська та Чернігівська.

Кошти будуть спрямовані на п’ять ключових напрямів:

Будівництво й облаштування укриттів.

Додатковий захист ключового обладнання.

Аварійно-рятувальні роботи.

Ремонт інженерних мереж.

Створення запасу пального.

Прем'єр-міністр додала, що, незважаючи на ворожі обстріли, енергетики цілодобово проводять ремонтні роботи, запускають резервні джерела живлення та, завдяки спільним зусиллям, скорочують тривалість погодинних відключень.

Скандал з Енергоатомом

Зранку, 10 листопада, ЗМІ повідомили про обшуки у друга президента та співвласника «Кварталу 95» Тимура Міндіча. Сам він втік з країни за кілька годин до обшуків. Того ж дня обшуки провели в ексміністра енергетики Германа Галущенка, який зараз очолює Мін'юст.

Згодом НАБУ оприлюднило матеріали, зібрані в рамках операції «Мідас», ціль якої — викриття корупції у сфері енергетики на високому рівні. Серед фігурантів злочинної схеми крім Галущенка опинились Міндіч, топ-посадовець «Енергоатому» Дмитро Басов, ексрадник міністра енергетик Ігор Миронюк та інші.

Народний депутат Ярослав Железняк подав до Верховної Ради заяви із вимогою звільнити міністра юстиції Германа Галущенка та наближеної до нього міністерки енергетики Світлани Гринчук. Остання за даними депутата є представником інтересів Тимура Міндіча в уряді, де до цього представляла його інтереси на посаді Міністра екології.

Відповідні особи вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства держсектору, зокрема «Енергоатом»: організатори отримували до 15% вартості контрактів компанії у вигляді хабарів, а «відкат» сплачували контрагенти, яких їм навʼязували учасники схеми.

Загалом фігурантам вдалося «відмити» 100 мільйонів доларів, легалізуючиїх через окремий офіс в центрі Києва, який належав родині колишнього депутата Андрія Деркача.