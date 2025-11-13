Кабмін посилює антикорупційні заходи в енергетиці й виділяє 1 млрд грн на відновлення

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
13 листопада 2025, 19:03

Кабмін посилює антикорупційні заходи в енергетиці й виділяє 1 млрд грн на відновлення

На тлі щоденного руйнування енергетичної інфраструктури та графіків відключень, уряд України оголосив про посилення боротьби з корупцією, особливо в енергетичному секторі. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Кабмін посилює антикорупційні заходи в енергетиці й виділяє 1 млрд грн на відновлення
Фото: Юлія Свириденко

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Боротьба з корупцією та перезапуск «Енергоатому»

Свириденко наголосила, що в умовах воєнного стану «будь-яка корупція неприпустима», і анонсувала перші рішучі кроки:

  • Подані документи про звільнення двох міністрів.
  • Запроваджені санкції проти фігурантів матеріалів Національного антикорупційного бюро (НАБУ).
  • Розпочато перезапуск «Енергоатому»: відсторонено керівництво та розпочато аудит компанії.

Прем'єр-міністр повідомила про підготовку комплексного рішення щодо всіх державних компаній, зокрема енергетичних. Тривають аудити, а наглядовим радам доручено перевірити стан роботи, особливо у частині закупівель.

«Викорінити корупцію — це питання честі й гідності. Ми несемо відповідальність перед нашими захисниками», — підкреслила Свириденко.

Читайте також: Відставка міністрів: Галущенко та Гринчук йдуть з посад очільників Мін'юсту та Міненерго

1 млрд грн на ліквідацію наслідків обстрілів

Паралельно з антикорупційними заходами, уряд продовжує вирішувати кризові енергетичні виклики.

Сьогодні Кабмін виділив 1 млрд грн на ліквідацію наслідків обстрілів у найбільш уражених прифронтових регіонах. Фінансування отримають 93 громади з дев'яти областей, серед яких Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Сумська, Харківська та Чернігівська.

Кошти будуть спрямовані на п’ять ключових напрямів:

  • Будівництво й облаштування укриттів.
  • Додатковий захист ключового обладнання.
  • Аварійно-рятувальні роботи.
  • Ремонт інженерних мереж.
  • Створення запасу пального.

Прем'єр-міністр додала, що, незважаючи на ворожі обстріли, енергетики цілодобово проводять ремонтні роботи, запускають резервні джерела живлення та, завдяки спільним зусиллям, скорочують тривалість погодинних відключень.

Читайте також: Новим міністром енергетики може стати голова «Нафтогазу» Корецький

Скандал з Енергоатомом

Зранку, 10 листопада, ЗМІ повідомили про обшуки у друга президента та співвласника «Кварталу 95» Тимура Міндіча. Сам він втік з країни за кілька годин до обшуків. Того ж дня обшуки провели в ексміністра енергетики Германа Галущенка, який зараз очолює Мін'юст.

Згодом НАБУ оприлюднило матеріали, зібрані в рамках операції «Мідас», ціль якої — викриття корупції у сфері енергетики на високому рівні. Серед фігурантів злочинної схеми крім Галущенка опинились Міндіч, топ-посадовець «Енергоатому» Дмитро Басов, ексрадник міністра енергетик Ігор Миронюк та інші.

Народний депутат Ярослав Железняк подав до Верховної Ради заяви із вимогою звільнити міністра юстиції Германа Галущенка та наближеної до нього міністерки енергетики Світлани Гринчук. Остання за даними депутата є представником інтересів Тимура Міндіча в уряді, де до цього представляла його інтереси на посаді Міністра екології.

Відповідні особи вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства держсектору, зокрема «Енергоатом»: організатори отримували до 15% вартості контрактів компанії у вигляді хабарів, а «відкат» сплачували контрагенти, яких їм навʼязували учасники схеми.

Загалом фігурантам вдалося «відмити» 100 мільйонів доларів, легалізуючиїх через окремий офіс в центрі Києва, який належав родині колишнього депутата Андрія Деркача.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+11
Aleksandr09
Aleksandr09
13 листопада 2025, 19:54
#
1 млрд грн на ліквідацію наслідків корупції
+
0
matroskin
matroskin
13 листопада 2025, 20:38
#
Це як «ударим автопробегом по бездорожью». :)
+
0
Lololoq
Lololoq
13 листопада 2025, 20:56
#
Тиктокеры? Опять напишут красивое описание полного ******, добавят красивых картинок и порядок! Собственно министрка энергетики фактически имела на балансе максимум 3 предприятия и вообще не занималась контролем над ними? Ногти, причёска, инста, тикток — супер леди, успех, улыбки, лайки. Такие времена. Убытки же не объявили какие! А там думаю минимум 20 миллиардов гривен. Вдумайтесь в цифру!
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами